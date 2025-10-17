Messina, UniMe conferisce il dottorato di Ricerca Honoris Causa al prof. Fernando Gascón Inchausti

L’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza ha ospitato la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Scienze Giuridiche” al prof. Fernando Gascón Inchausti, docente di Diritto processuale alla Universidad Complutense di Madrid. Il docente spagnolo ha tenuto una Lectio Doctoralis sul tema “Il principio di legalità processuale come garanzia di sicurezza giuridica”.

La Laudatio è stata affidata al prof. Stefano Ruggeri, ordinario di Diritto processuale penale. Erano presenti, anche, il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Alessio Lo Giudice, la Coordinatrice del Dottorato di Ricerca, prof.ssa Giuseppina Panebianco e il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio.

Direttore della Scuola di Dottorato della Universidad Complutense de Madrid, il professore Gascón Inchausti vanta una carriera intensa presso l’Ateneo madrileno, dove svolge alternativamente attività didattica e di ricerca finalizzata allo sviluppo del sapere giuridico.

“Figura di primo piano nel panorama scientifico internazionale – ha sottolineato il prof. Ruggeri- il prof. Gascón Inchausti, che tra monografie e curatele vanta oltre 260 pubblicazioni, riceve il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Scienze Giuridiche per essersi distinto con le sue ricerche innovative e per il suo impegno costante nello sviluppo del sapere giuridico, con specifico riguardo al Diritto processuale non solo penale, ma anche civile, nonché nella teoria generale del processo.”

“Tra i risultati più significativi conseguiti nel corso della sua carriera si annoverano i numerosissimi progetti finanziati dal Ministerio de Ciencia e Innovación, dal Ministerio de Economía y Competitividad, dal Ministerio de Educación y Ciencia, dal Ministerio de Ciencia y Tecnología, dal Ministerio de Educación y Cultura e dalla European Commission, nell’ambito dei quali il docente ha conseguito risultati di grande impatto applicativo che hanno contribuito significativamente al progresso sociale ed economico non solo in Spagna, ma anche nell’ambito dell’Unione europea”.