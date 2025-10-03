Messina, un mare senza barriere: il dono del Centro Autismo a “L’InCanto di Adriano” | FOTO

Una sedia job di ultima generazione è stata consegnata dal Centro Autismo di Nizza di Sicilia all’Associazione ‘L’InCanto di Adriano’, grazie a parte dei fondi raccolti con il Torneo solidale di beach volley che si è svolto ad agosto sulla spiaggia di Santa Teresa Riva, in collaborazione con il Lido Odissea – Calypso. Si tratta di un altro atto concreto che testimonia come gli eventi e i progetti promossi dall’Associazione Autismo siano generatori di ricadute social importanti.

La sedia job consentirà a persone disabili di raggiungere più facilmente le spiagge e fare il bagno lungo la costa ionica del messinese. L’ausilio è stato consegnato nella sede di Associazione Autismo dal presidente del Centro Carmelo Caporlingua e da uno degli amministratori, Danilo Rizzo, a Valeria Principato, presidente de ‘L’InCanto di Adriano’ e ai suoi volontari.

“Ringrazio il Centro Autismo di Nizza di Sicilia per averci donato questo importantissimo ausilio – afferma, emozionata, Valeria Principato – che darà la possibilità a tante persone con disabilità di potere vivere l’estate e il mare. Un altro bellissimo pensiero che trasforma in forza di vita il ricordo di mio figlio Adriano, venuto a mancare a gennaio scorso. Tutti insieme, con coloro che collaborano all’associazione, abbiamo deciso di trasformare questo profondo dolore in azioni per gli altri”.

Carmelo Caporlingua, presidente del Centro ricorda un aspetto importante della mission della struttura di Nizza di Sicilia: “La nostra azione esige la necessità di operare in rete attraverso, anche, uno spirito di coesione sociale che oggi sempre più manca e che è quanto più opportuno ricreare in vari modi e momenti. C’è bisogno di sviluppare legami così tra associazioni, per portare avanti in modo collaborativo iniziative significative”.

“Oggi finalmente si completa un progetto”, spiega Danilo Rizzo, tra gli amministratori dell’Associazione Autismo. “È il risultato di quello che abbiamo concretizzato con il Torneo di beach volley solidale e dobbiamo dire grazie a tutti coloro che hanno collaborato e alle squadre partecipanti. Posso anticipare che, dopo il successo della prima edizione del torneo, stiamo già lavorando alla seconda. Nelle prossime settimane e mesi, inoltre, organizzeremo molti altri eventi aperti al territorio e che avranno un forte valore solidale”.

“Fare azione solidale – osserva Rizzo – significa, infatti, anche fare azione sociale. Non abbiamo pensato solo ai nostri laboratori e progetti inclusivi, ma, appunto, deciso di donare una parte di quanto raccolto per sostenere un’altra realtà che opera in modo importante nel nostro comprensorio. Consegnare una sedia job per il mare è molto significativo: le nostre spiagge, ricordo, non sono solo Bandiera Blu per la qualità del mare, ma sventola anche la Bandiera Lilla, che significa essere attenti all’accessibilità turistica, realizzando ambienti fruibili a tutti e riducendo barriere fisiche e sensoriali”.

Alla fine dell’incontro, i dirigenti presenti del Centro Autismo di Nizza di Sicilia hanno regalato agli amici de ‘L’Incanto di Adriano’ dei piatti in ceramica raffiguranti Santa Teresa di Calcutta, realizzati artigianalmente e dipinti dalle ragazze e ragazzi speciali nel laboratorio d’arte del Centro.