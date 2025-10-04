Messina, UICI si prepara alla conferenza stampa della “Giornata Mondiale della Vista”

Lunedì 6 ottobre alle ore 11 nella sede dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina ci sarà la conferenza stampa, (via Santa Cecilia, 98) per presentare la ‘Giornata Mondiale della vista’ promossa, sul territorio nazionale, da Iapb Italia – Ets e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Nella città dello Stretto la Giornata è organizzata in sinergia con l’Uici provinciale.

All’incontro con i media parteciperanno, il presidente dell’Uici di Messina, Costantino Mollica; il vicepresidente, Angelina Benvenga, il consigliere Maurizio Gemelli e uno dei medici oculisti dell’ambulatorio oculistico dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina.