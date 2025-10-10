Messina, tutto pronto per l’iniziativa “Io Non Rischio” sulle buone pratiche di Protezione Civile | INFO

Domani, sabato 11 ottobre, a piazza Cairoli, dalle ore 10 alle 18, si terrà l’iniziativa a cura dell’Associazione di Volontariato e Protezione Civile “Mari e Monti 2004” con il sostegno dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della campagna nazionale “Io Non Rischio”, dedicata alla diffusione delle buone pratiche di Protezione Civile e alla prevenzione dei rischi naturali. La campagna nazionale, promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e coordinata dalle associazioni di volontariato cittadine, porta ogni anno nelle piazze italiane cittadini e visitatori per sensibilizzarli sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza. Durante la giornata, i volontari saranno presenti con un gazebo informativo e illustreranno alla cittadinanza procedure operative, norme di sicurezza e comportamenti utili per ridurre i rischi e contribuire alla sicurezza della comunità.

L’appuntamento di piazza Cairoli rappresenta un ulteriore momento di sensibilizzazione a corollario degli eventi conclusivi della Settimana della Sicurezza Messina Risk SIS.MA 2025, che si chiuderà, sempre domani, al Centro Polifunzionale con un incontro dedicato alla cultura della prevenzione e alla gestione delle emergenze sul territorio comunale.