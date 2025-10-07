Messina, tutto pronto per la “Giornata Mondiale della Vista”

È stata presentata nella sede dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, la ‘Giornata mondiale della vista’ 2025. L’iniziativa è promossa in tutta Italia dall’Iapb – Ets (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e dall’Uici e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. A illustrare la Giornata, il vicepresidente dell’Unione, Angelina Benvenga, il consigliere Maurizio Gemelli e la dottoressa Maria Briguglio, medico oculista, operativa nell’ambulatorio oculistico a Messina dell’Uici. Ha partecipato il presidente della sezione messinese Costantino Mollica.

“L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – spiega il vicepresidente Angelina Benvenga – si occupa, tra le sue attività, di promuovere la cultura della prevenzione a 360 gradi sul territorio. ‘La Giornata mondiale della vista’ è uno di questi momenti. Si svolge in tutta Italia, grazie all’Iapb Italia, e anche a Messina forniremo informazioni utili, con la distribuzione di materiali informativi e gli screening gratuiti presso il nostro laboratorio oculistico. La prevenzione è uno strumento essenziale per evitare di ammalarsi di tante patologie che mettono a rischio la salute dei nostri occhi e, in certi casi, anche di curare malattie diagnosticate per tempo”.

“I nostri progetti – ha aggiunto il consigliere dell’Uici, Maurizio Gemelli – raggiungono i cittadini a più livelli. Il laboratorio, ma anche il nostro camper, ovvero un’unità mobile di oftalmologia che, in vari momenti dell’anno, porta la prevenzione in giro per le piazze e le strade. Infine, è importante educare sin da giovani, pertanto andiamo anche nelle scuole dove abbiamo attivato e attiveremo ancora diversi progetti, riscontrando sempre la proficua collaborazione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e l’enorme interesse degli studenti.

L’oculista Maria Briguglio ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di malattie che possono compromettere la vista. “È nostro compito – afferma – intercettare in tempo queste patologie. La ‘Giornata mondiale della vista’ che si svolge ogni anno ad ottobre, ci ricorda il nostro impegno”.