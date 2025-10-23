Messina, tutto pronto per il concerto dei Negramaro. Biglietti ancora disponibili | INFO

Tutto pronto a Messina per il grande ritorno live dei Negramaro che da giovedì 23 ottobre daranno il via a tre attese serate live – 23, 24 e 25 ottobre – sul palco del Pala Rescifina di Messina con le date siciliane del loro nuovo tour nei palasport. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile. Gli ultimi biglietti sono disponibili su ticketone.it e al botteghino degli spettacoli.

NEGRAMARO PALASPORT 2025 sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i brani dell’ultimo disco Free Love (Sugar), accanto ai grandi classici del loro repertorio. Con la tournée partita a settembre la band ha infiammato i palchi dei palasport delle principali città italiane.

Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé in Sugar fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.