Messina, tutto pronto a Piazza Cairoli per lo Street Food | FOTO

Tutto pronto a Messina per lo Street Food Fest 2025, che si terrà ancora una volta a Piazza Cairoli. Le casette sono già pronte per l’evento che ormai è giunto alla sua settima edizione. Si parte giovedì 16 ottobre col taglio del nastro alle ore 18.00. Da quel momento, inizieranno ore all’insegna del buon cibo, sia locale che nazionale, buona musica, e tanto intrattenimento. Previsti che show cooking con chef del locali e non solo.

Di seguito vi riportiamo l’orario completo: Giovedì 16 dalle 18.00 all’1.00, venerdì 17 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, sabato 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.