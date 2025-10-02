Messina, tre giorni di dibattiti al Muricello: focus su Gaza e pace nel mondo

Domani, venerdì 3 ottobre, al Muricello dalle ore 19.00, prenderà il via la tre giorni di iniziative con un momento di riflessione e confronto dedicato a quanto sta accadendo – e continua ad accadere – in Medio Oriente, a Gaza. “In un mondo attraversato da oltre 50 conflitti che generano morte e devastazione, il conflitto palestinese ha risvegliato una coscienza collettiva che sentiamo il dovere di alimentare. Per questo l’apertura della tre giorni sarà dedicata ad un unico momento di riflessione su quale direzione vogliamo dare al futuro: contro la cultura del più forte che calpesta il diritto internazionale e la dignità dei popoli, tanto nelle azioni umanitarie quanto nel dettare le condizioni di pace”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico di Messina, che annuncia il cambio di programma per la giornata del 3 ottobre.

Alla serata parteciperanno associazioni, partiti, sindacati, movimenti

civici, associazioni di volontariato, cittadini che “condividono la

necessità di dire “basta” ad ogni forma di sopraffazione”, prosegue

Hyerace. “Con il contributo di tutti si approfondirà ciò che sta accadendo nel mondo e nella società, dove – di fronte all’atteggiamento distaccato espesso immobile dei governi – sta emergendo una nuova coscienza collettiva, forte e decisa, che ci ricorda il senso più autentico dell’umanità”, conclude.