Messina, tragico incidente a Pace del Mela: perde la vita una 50enne | FOTO e DETTAGLI

Tragico incidente nelle prime ore del mattino a Pace del Mela, in provincia di Messina, dove Mariarosa Cavò, 50enne, ha perso la vita in un incidente autonomo, nel tragitto che da Pace centro conduce alla Statale 113. Intorno alle ore 6:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti insieme alle Forze dell’Ordine. Per cause ancora da chiarire, la donna perso il controllo del mezzo e si è violentemente scagliata contro una ringhiera posta a margine di un marciapiede, per poi precipitare nel terreno sottostante.

La squadra VF del distaccamento di Milazzo, giunta sul posto con un’autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo attrezzato, ha operato per il recupero dell’autovettura precipitata lungo una scarpata, estraendo il corpo senza vita della donna. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il personale sanitario del 118 (per la constatazione del decesso) e le forze di polizia per i rilievi di competenza. Tragico destino per la famiglia di Mariarosa Cavò, che quattro mesi fa, ha perso il nipote Gabriele Cavò, anche lui per incidente stradale, a Messina, in via Garibaldi.