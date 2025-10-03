Messina, tragedia al Teatro Vittorio Emanuele: violoncellista muore durante le prove

Una tragedia si è consumata questa sera a Messina. La violoncellista 63enne Genziana D’Anna è morta durante le prove dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele. La donna è stata colta da un malore fatale intorno alle 19:30 di questa sera, mentre stava partecipando alle prove della “Nona” di Beethoven, un’opera che sarà diretta dal maestro Matthias Fletzberger domenica, e che non era mai stata eseguita al Teatro Vittorio Emanuele.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli altri musicisti, mentre Genziana D’Anna, colpita dal malore, è stata sorretta dai colleghi più vicini, che hanno cercato di aiutarla. L’arrivo tempestivo dell’ambulanza e i tentativi disperati dei medici di rianimarla non hanno potuto evitare la tragedia. Trasportata d’urgenza all’ospedale Piemonte, è deceduta poco dopo, lasciando nello sconforto i colleghi che si erano recati a trovarla in ospedale.

Genziana D’Anna era una figura di grande rilievo nell’ambito musicale, stimata da tutti per la sua cultura, la sua professionalità e la sua dedizione al violoncello. Descritta da colleghi e amici come una donna di grande gentilezza, puntuale, rigorosa e seria. La sua morte lascia un vuoto incolmabile tra amici, parenti e conoscenti.

Il cordoglio del coro Lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria

“Il Coro Cilea si unisce al dolore dei colleghi dell’Orchestra del teatro di Messina per l’improvvisa perdita della cara Genziana”. E’ questo il messaggio di cordoglio del Coro Lirico Francesco Cilea di Reggio Calabria.