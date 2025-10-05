Messina, Torre Faro si cosparge di colori con il Festival degli Aquiloni | FOTO

La settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, è stato un grande successo. Per la prima volta, l’evento ha assunto un carattere internazionale: hanno partecipato delegazioni provenienti dal Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre a numerosi appassionati provenienti dalla Sicilia e da tutta l’Italia. Il primo weekend di ottobre, ha visto lo Stretto di Messina, trasformarsi in un palcoscenico di colori, musica e fantasia.

Sia gli adulti che i bambini hanno assistito alla magica danza degli aquiloni sulla spiaggia di Torre Faro, con il noto pilone a fare da contorno. Il Festival, promosso dalla Pro Loco Capo Peloro (presieduta da Mauro Platania) in collaborazione con il Comune di Messina, ha animato diverse aree del borgo, tra cui la spiaggia sotto il Pilone, piazza Lanternino, l’Arena Capo Peloro e la Fondazione Horcynus Orca.