Messina, torna l’Open Day alla Lega Navale Italiana: dove si svolgerà

Torna per il quarto anno consecutivo l’ Open Day alla Lega Navale Italiana di Messina promossa dal Consiglio della Terza Municipalità in favore degli studenti della Circoscrizione. L’iniziativa si svolgerà il 22 – 23 e 24 ottobre presso la sede di Grotte della Lega Navale Italiana. Lunedì 20 ottobre alle ore 10:15 presso la sede della Terza Municipalità a Camaro, si illustreranno i dettagli della manifestazione che vedrà la partecipazione del Presidente della Lega Navale Italiana di Messina, Avv. Alessandro Bille‘ e dei seguenti Istituti Scolastici Comprensivi: Albino Luciani, Giacomo Leopardi, Manzoni Dina e Clarenza e La Pira Gentiluomo.