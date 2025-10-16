Messina, torna il progetto “WAY-Welfare Activity for Young” | INFO

Al via la seconda edizione del progetto WAY – Welfare Activity for Young promosso dal Comune di Messina e dall’Azienda Speciale Messina Social City Il progetto continua a promuovere valori fondamentali come solidarietà, partecipazione e rigenerazione territoriale, rafforzando il legame con le realtà locali.

Prende ufficialmente avvio la seconda edizione di WAY – Welfare Activity for Young, il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Messina e dall’Azienda Speciale Messina Social City, volto a rafforzare le politiche di inclusione sociale attraverso lo sport come strumento educativo, relazionale e di comunità.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto WAY – Welfare Activity for Young si terrà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso i locali del Centro Polifunzionale E-Si-Sto! di Villa Dante. La nuova edizione conferma e potenzia la visione che ha guidato la prima fase del progetto, mettendo al centro i valori della partecipazione, dell’accessibilità, della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Lo sport olimpico e paralimpico viene riconosciuto come leva di crescita personale, coesione sociale e rigenerazione territoriale.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le azioni previste dal progetto, le reti di collaborazione con enti del terzo settore, associazioni sportive, scuole e realtà territoriali, oltre alle opportunità rivolte ai beneficiari. La presentazione costituirà un momento di condivisione pubblica dei principi che ispirano WAY e delle prospettive di sviluppo che questa nuova edizione intende generare per la città e le comunità locali. L’evento rappresenta un’occasione significativa per condividere una visione di welfare comunitario fondato sull’inclusione, sulla valorizzazione delle persone e sulla costruzione di spazi educativi accessibili a tutte e tutti.