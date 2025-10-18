Messina, torna “EsserCi Festival” | INFO e DATE

Lunedì 20 ottobre, alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “EsserCi Festival 3”, terza edizione della manifestazione dedicata al “volontariato che c’è”, organizzata e promossa dal CESV in collaborazione con il Comune di Messina, partner istituzionale sin dalla prima edizione, a conferma della rilevanza pubblica e territoriale dell’iniziativa.

All’incontro interverranno il Sindaco Federico Basile e l’Assessora alle Politiche Sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore. Per il CESV saranno presenti il Consigliere Carmelo Schepisi, il Direttore Rosario Ceraolo e Letizia Bucalo Vita, ideatrice di EsserCi Festival. La manifestazione, che quest’anno rientra tra le iniziative diffuse di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025, gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, di CSVnet – Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato e della Fondazione MeSSInA. Partner dell’evento sono NextBit, Caffè Barbera, Tuma Records e ActionAid Italia. Media partner è Vita.

EsserCi Festival 2025 si terrà dal 23 al 26 ottobre: quattro giornate di eventi, le prime tre (23–25 ottobre) al PalaCultura e la conclusiva, domenica 26, a Santa Maria Alemanna. Al centro della riflessione il tema della Pace, intesa non come semplice assenza di guerra, ma come presenza attiva e consapevole di giustizia sociale, ambientale ed economica. Il tema portante – espresso nel sottotitolo “La Pace si fa” – sarà declinato attraverso sette parole chiave: educazione, sostenibilità, scelta, esempio, rispetto, coraggio e identità.