Messina, torna “Bonus Figlio 2025”: tutto su requisiti e termini di scadenza

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a seguito delle nuove disposizioni della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali, con nota n. 314783 del 20/10/2025, la scadenza per la presentazione ai Comuni delle istanze relative al Bonus Figlio 2025, nati ottobre-dicembre, di € 1.000,00 è fissata al 28 febbraio 2026.
Possono presentare istanza esclusivamente i genitori o chi esercita la potestà genitoriale di bambini nati nel 2025, in possesso dei seguenti requisiti: 1) Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno in corso di validità; 2) Residenza in Sicilia alla data della nascita del figlio (per i cittadini extracomunitari da almeno 12 mesi); 3) Nascita del bambino nel territorio regionale; 4) Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 10.140,00.
Modalità di presentazione
Il modello di domanda è disponibile in allegato o ritirabile a mano presso il Front Office del Servizio Politiche Sociali – Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica n. 40 (Piano Terra). La domanda, debitamente compilata e completa della documentazione richiesta, va presentata presso lo stesso indirizzo.
Le istanze saranno valutate secondo i seguenti criteri: 1) Valore dell’ISEE (priorità a valori più bassi); 2) Numero dei componenti del nucleo familiare (priorità a nuclei più numerosi); 3) Data di nascita del bambino (in caso di parità degli altri criteri). Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi agli uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Messina