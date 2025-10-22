Messina: tessere AST per disabili, via alle domande | INFO e DETTAGLI

A partire da domani, giovedì 23 ottobre, sino a giovedì 20 novembre 2025, entro le ore 16.30, potranno essere presentate presso il Servizio Politiche Sociali del comune di Messina le istanze da parte dei soggetti con disabilità, riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/1992, per usufruire del servizio trasporto gratuito extraurbano (AST) per l’anno 2026/2027, previsto dall’art. 16 L.R. 87/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione

La documentazione da allegare consiste nel certificato sanitario che attesti le condizioni di disabilità del soggetto ai sensi della Legge 104/92; la documentazione attestante il diritto all’accompagnatore; la ricevuta del versamento di euro 3,38 sul c.c. bancario n. 200002 intestato a A.S.T. Via Caduti Senza Croce n. 28 o, in alternativa, l’accredito sul codice IBAN IT11S010050460000000020002 con intestatario A.S.T. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; n. 1 foto formato tessera; e l’autocertificazione di residenza redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

É possibile ritirare il modello, con la documentazione da allegare, presso il Servizio Politiche Sociali, Piazza della Repubblica n. 40 – Palazzo Satellite – Messina, tutti i giorni, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30. Il modulo può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Messina.