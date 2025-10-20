Messina Table Soccer, il giovane talento Riccardo Natoli trionfa a Cosenza

Prestigiosa affermazione per Riccardo Natoli, giovane talento del Messina Table Soccer, che alza il trofeo più alto nella BRUTIUM CUP, torneo internazionale di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dall’AS Cosenza e che si è svolto nel palazzetto dello sport dell’Unicalabria, a Rende. Riccardo ha condotto un cammino di tutte vittorie, concludendo con quella in finale contro il napoletano Francesco Manfredelli per 2-1. Buona anche la prova del fratello Alessandro, che si ferma ai quarti, superato in un derby giallorosso proprio da Riccardo, di Giuseppe Frasca, finalista nel Cadetti, e di Samuele Coppolino, vincitore del Cadetti under 16.

A completare il fantastico week end dei peloritani è arrivato, il giorno dopo, il successo della squadra (composta dallo stesso Riccardo, da Alessandro Natoli, Armando Giuffrè, Carmelo Sciacca e Cesare Natoli) nella kermesse della domenica. Anche in questo caso, cammino di tutte vittorie, culminato con quella in finale contro il Reggio Calabria. Buono anche il comportamento della squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Angelo e Samuele Coppolino, Giuseppe Basile e Fabrizio Guastella) che si ferma alle semifinali del torneo Cadetti. Adesso occhi puntati sull’imminente Coppa Sicilia a squadre, che si disputerà a Messina il prossimo 9 novembre.