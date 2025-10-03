Messina, svelati gli orari della biblioteca comunale | INFO

Saranno consentiti, per il momento, esclusivamente studio e lettura in sede

Biblioteca comunale messina 1

Nel mese di ottobre la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina sarà aperta anche il sabato mattina, dalle ore 9 sino alle 13, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca Cannizzaro”. Si precisa inoltre che al momento il sabato saranno consentiti esclusivamente studio e lettura in sede; non sarà possibile pertanto il prestito, effettuare ricerche bibliografiche.

L’orario, nel mese di ottobre 2025, è il seguente:

  • Lunedì, dalle 9 alle 13;
  • Martedì,  dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
  • Mercoledì, dalle 9 alle 13;
  • Giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
  • Venerdì, dalle 9 alle 13;
  • Sabato, dalle 9 alle 13;
  • domenica chiuso.

Ultimi approfondimenti di Messina