Messina, svelati gli orari della biblioteca comunale | INFO

Nel mese di ottobre la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina sarà aperta anche il sabato mattina, dalle ore 9 sino alle 13, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Amici della Biblioteca Cannizzaro”. Si precisa inoltre che al momento il sabato saranno consentiti esclusivamente studio e lettura in sede; non sarà possibile pertanto il prestito, nè effettuare ricerche bibliografiche.

L’orario, nel mese di ottobre 2025, è il seguente: