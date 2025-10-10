Messina, successo per il Welcome Day dedicato alle nuove matricole dell’UniME | FOTO

Il Cortile del Rettorato ha ospitato il Welcome Day dedicato alle matricole dell’Università di Messina. Sono stati oltre 1.000 i neo studenti che hanno preso parte ad una giornata di festa pensata per favorire la socializzazione e far conoscere i servizi offerti dall’Ateneo. Le matricole hanno, anche, ricevuto dei gadget. L’evento – organizzato in collaborazione con l’ATM e l’ERSU Messina – è stato aperto dal benvenuto del Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari.

“Questa giornata – ha detto il Rettore – è il un benvenuto caloroso che l’Ateneo vuol dare alle sue nuove matricole. Vogliamo rappresentare loro il senso delle comunità e dell’accoglienza. Gli studenti, inoltre, in questa occasione hanno modo di ricevere le informazioni più utili per usufruire dei nostri servizi, ma anche per vivere la città. Si tratta di un momento di aggregazione, alla presenza anche dei Prorettori e dei Direttori dei Dipartimenti, suggellato da un momento finale di musica e divertimento. Gli studenti sono sempre centrali nelle logiche dell’Università, auguro loro di vivere una bellissima esperienza all’interno della famiglia UniMe”.

Tra gli altri, erano presenti il Prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano, i Prorettori, proff. Antonino Germanà, Candida Milone e Paola Dugo, il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio, la Delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio, prof.ssa Cinzia Ingratoci e altri esponenti della governance. Le nuove studentesse e i nuovi studenti hanno affollato i gazebo informativi, dedicati a tutte le opportunità disponibili: servizi mensa e alloggi, trasporti, certificazioni linguistiche, programmi di mobilità internazionale, attività sportive, collaborazioni retribuite, agevolazioni sulle tasse universitarie e servizi digitali come il wi-fi, l’app Unime, la Chat Studenti e i pacchetti Microsoft.

Il personale ha fornito informazioni anche su biblioteche, orientamento agli studi e al lavoro, gruppi di supporto allo studio, modalità di svolgimento dei test Tolc e servizi dedicati a fragilità psicologiche, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento. La giornata si è conclusa con il Welcome Party (con la collaborazione di tutte le Associazioni studentesche), animato dalla radio di Ateneo UniversoMe, da DJ e gruppi musicali locali.