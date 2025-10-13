Messina, successo per il grande opening de “Giardini di Giano”: tra musica spettacolo e intense emozioni | FOTO

È stato un evento ricco di emozioni quello che ha celebrato (venerdì 10 ottobre) il ritorno in grande stile a Messina de “I Giardini di Giano”, la storica struttura per eventi e ricevimenti tornata a nuova vita, completamente rinnovata. Un luogo della memoria collettiva fortemente voluto dall’imprenditore Nicola Giannetto e dalla moglie Giulia La Rosa per amore verso la città di Messina, che, dopo un accurato restyling, si propone ora con una nuova immagine, sempre nel segno dell’eleganza e dell’accoglienza: simbolo di una tradizione che continua senza mai perdere di autenticità.

Al raffinato e partecipatissimo vernissage hanno preso parte oltre 600 persone, fra cui istituzioni, rappresentanti di associazioni del territorio e autorità istituzionali. Un pubblico attento e partecipe ha testimoniato l’affetto e il legame profondo che la città di Messina nutre e conserva per questa storica location. “Una cornice che ha unito il fascino della tradizione de I Giardini di Giano ad una visione nuova dell’ospitalità.”

Di grande impatto e atmosfera l’intrattenimento, un mix di emozioni con la musica di Ros & The Night Fly, le Lampady Girl e le Emotion in the Bubble, unite all’arpa di Alessia Pitali, al violino di Luisa Grasso e al dj set di RobiD, che hanno reso protagonisti tutti gli spazi della location: dalla grande Sala Hermes, in grado di accogliere fino a 350 persone e ideale per ogni genere di evento, al Giardino Mediterraneo, cuore verde della struttura, fino all’ampia Area Piscina. Gli ambienti, la musica, la luce e le performance artistiche hanno intrecciato suggestioni e modernità, trasformando ogni spazio de I Giardini di Giano in un racconto di emozioni.

Calici di prosecco e deliziosi finger food hanno accompagnato la visione degli spazi e di tutti i dettagli dell’accurato restyling, che ha mostrato alla città di Messina una location pensata per accogliere e stupire e “ricca di tanto verde”. L’evento ha privilegiato anche la solidarietà, dedicando un momento significativo alla Missione Kenya. Illustrati i progetti del sodalizio, impegnato nel sostegno alimentare e nell’istruzione dei bambini delle comunità più fragili: un gesto che ha voluto unire la rinascita di un luogo simbolo al valore della solidarietà.

“Con le serate e la ristorazione estiva abbiamo voluto iniziare un cammino ai Giardini di Giano, ma adesso puntiamo sugli eventi” — ha dichiarato nel corso della serata Giulia La Rosa, responsabile della location. “Vogliamo essere per i messinesi un punto di riferimento a due passi dalla città, grazie a una struttura ampia, bella e con tanti scenari dove vivere qualsiasi genere di iniziativa: dai matrimoni ai congressi, dalle feste ai meeting e tanto altro.” Di grande effetto anche gli allestimenti, coordinati da Cettina Chillè La Rosa con la collaborazione di Anna Ruggeri, insieme a un pool di professionisti del settore quali Daniel Di Giuseppe della Mantineo Fiori, la wedding planner Veronica Vorzitelli, il fotografo Antonio Fenga, Cigar & Passion di Riccardo Rapisardi, Sartoria Ragusa, M & F Feste & Eventi, Galleria Emy, Animazione Peter Pan di Emanuele Laimo e la grafica di Fabio Romano che hanno realizzato un progetto corale, capace di esaltare ogni dettaglio de I Giardini di Giano con gusto e misura.

Perfetta l’organizzazione curata dai professionisti messinesi Patrizia Casale di E–Motion di e Gianpaolo Bicchieri di LocoMovidaEventi. La serata inaugurale ha segnato l’inizio di una nuova stagione di incontri e bellezza: un nuovo capitolo per una struttura tornata a essere protagonista della vita sociale e degli eventi più belli della città e non solo. I Giardini di Giano sorgono a Torre Faro, dopo l’Istituto Marino, nel meraviglioso scenario naturale di Capo Peloro. Un ritorno che profuma di tradizione e futuro, in un angolo di Messina che non smette di emozionare.