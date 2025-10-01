Messina, studenti protagonisti del prossimo progetto “Calendario Lions 2026”

Domani, 2 ottobre alle ore 10:00, Palazzo dei Leoni ospiterà la conferenza di presentazione del Calendario Lions 2026. L’undicesima edizione, promossa dalla Città Metropolitana e dal Lions Club Messina Host, in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Cultura del Comune, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Messina e la Soprintendenza dei Beni Culturali, vedrà protagonisti gli studenti delle ultime due classi degli istituti superiori cittadini e le associazioni giovanili locali.

Il tema scelto è “Messina, la Città Nuova e le sue Piazze”, un viaggio visivo che ripercorre la trasformazione urbanistica della città dopo il devastante terremoto del 1908. I giovani partecipanti, attraverso elaborati fotografici, racconteranno l’identità urbana del capoluogo peloritano, soffermandosi sui luoghi simbolo della rinascita cittadina.

Il calendario, oltre a valorizzare il patrimonio architettonico, intende stimolare nei giovani una riflessione sul rapporto tra spazio pubblico e identità collettiva.

Le fotografie selezionate saranno il frutto di un percorso di scoperta e interpretazione, guidato da esperti e docenti. A margine dell’iniziativa, il sindaco metropolitano Federico Basile ha dichiarato: “Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il progetto che punta a coinvolgere i giovani nella riscoperta della nostra città. Le piazze di Messina non sono solo luoghi fisici, ma spazi di memoria, incontro e futuro. Il calendario Lions 2026 sarà uno strumento per raccontare la bellezza e la resilienza della nostra comunità attraverso lo sguardo delle nuove generazioni”