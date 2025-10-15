Messina, spaccio in casa nonostante la detenzione domiciliare: arrestato 53enne

Nel pomeriggio di ieri, a Messina, i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 53enne, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo, essendo già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sottoposto a controllo in ragione della misura restrittiva di cui era gravato e ha manifestato un insolito nervosismo, che ha quindi indotto i militari a eseguire una perquisizione domiciliare di iniziativa presso la sua abitazione.

Nella circostanza, di fatti, il 53enne è stato trovato in possesso di circa 23 grammi di cocaina e due dosi di crack, nonché vario materiale che – risultando sporco con alcuni residui di cocaina – era verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle predette sostanze. Pertanto è stato quindi possibile ipotizzare che l’uomo, incurante del provvedimento restrittivo a cui era sottoposto, smerciasse sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Al termine delle attività, il 53enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati per essere sottoposti alle analisi di laboratorio da parte dei Carabinieri del RIS di Messina.