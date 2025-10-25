Messina, “Songwriting – First Song”: un intreccio tra teatro e canzoni al Vittorio Emanuele | INFO e DATE

Il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospita dal 24 al 26 ottobre un evento che celebra la nascita della creatività musicale. Nella suggestiva Sala Sinopoli va in scena “Songwriting – First Song“, uno spettacolo che intreccia teatro e musica per raccontare il momento magico in cui nasce una canzone, quel primo germoglio di talento che ogni artista custodisce nella memoria.

Con la regia e drammaturgia di Simone Corso, lo spettacolo vede protagonisti Gabriele Casablanca e Gabriele Furnari Falanga, accompagnati dalle performance musicali di giovani talenti del Conservatorio Corelli di Messina. La prima canzone: coltivare un giardino, diventare giardinieri “La prima canzone è un racconto che fra teatro e canzone ci porta dentro un giardino dove germinano i primi frutti del talento” – così viene descritto questo originale progetto che esplora la fatica, l’attesa e la pazienza che accompagnano ogni percorso creativo.

Il pubblico assiste alla trasformazione del disordine in forma, del silenzio in canto, del gesto quotidiano in poesia, in un viaggio che celebra la fragilità e l’ostinata vitalità di chi coltiva il proprio personale giardino dell’arte. Sul palco si alternano le “prime canzoni” scritte dagli allievi del conservatorio, interpretate da:

Aurora Mannelli aka Aura – voce, chitarra, live electronics

Lorenzo Bertuccio – voce, pianoforte, chitarra

Eliana Mazzei aka Elllz – voce, live electronics

Marco Sindoni – voce, chitarra

– voce, chitarra Particolare motivo di orgoglio per il territorio tirrenico è la presenza di Aura, artista di origine pattese che sta costruendo la sua carriera musicale con determinazione e sensibilità. La giovane musicista porta sul palco del Teatro Vittorio Emanuele la sua versatilità artistica, spaziando dalla voce alla chitarra fino alla live electronics, dimostrando come il talento della provincia messinese sappia affermarsi nei palcoscenici più prestigiosi della Sicilia.

Orari spettacoli