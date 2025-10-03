Messina, sicurezza stradale al primo posto: richiesti interventi urgenti dalla IV Circoscrizione

I consiglieri della IV Circoscrizione, Nicola Lauro, Gianmarco Luzza e Andrea Migliardo, dopo i lavori in Commissione di ieri, sollecitano interventi urgenti e mirati per il miglioramento della viabilità e della sicurezza nell’area compresa tra via 24 Maggio, viale Principe Umberto, via Peculio Frumentario e via Tommaso Cannizzaro, con particolare attenzione in via Felice Bisazza e nella zona antistante il plesso scolastico ‘Domenico Savio’.

“Raccogliamo le lamentele, ma anche i suggerimenti di molti cittadini – spiegano i tre consiglieri – e dei genitori degli alunni dei due istituti scolastici presenti nel quartiere. Con forza chiediamo l’istituzione della Zona30, misura necessaria per garantire una maggiore sicurezza stradale e una più efficace tutela dei pedoni, soprattutto in prossimità dei due istituti scolastici presenti in zona. Viene, inoltre, evidenziata l’urgenza di intervenire per il rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai da tempo sbiadita e in particolare nei punti di intersezione con via Felice Bisazza, dove si registrano criticità in termini di visibilità e sicurezza”.

Lauro, Luzza e Migliardo sottolineano anche la necessità “di evidenziare in modo specifico la viabilità intorno al ‘Domenico Savio’ dove, nelle ore di ingresso e uscita degli alunni, si verificano numerosi disagi causati dalla sosta selvaggia e da comportamenti che mettono a rischio l’incolumità di bambini e famiglie. Si chiede quindi una migliore regolamentazione della sosta e un rafforzamento dei controlli nelle fasce orarie più sensibili prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, anche la presenza delle Forze dell’ordine a supporto. Le proposte avanzate – concludono i tre esponenti di Forza Italia – verranno discusse e sottoposte a votazione nel corso del prossimo Consiglio ordinario, con l’auspicio di una condivisione ampia e trasversale, nell’interesse della sicurezza e del benessere della nostra comunità”.