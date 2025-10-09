Messina si tinge di verde per la Giornata mondiale PANS PANDAS e per la salute mentale | FOTO

Oggi, 9 ottobre, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile ha aderito alla Giornata mondiale di sensibilizzazione PANS PANDAS, partecipando alla campagna internazionale #LightUp4PANS, che unisce decine di Paesi e centinaia di luoghi simbolo in tutto il mondo per richiamare l’attenzione su queste sindromi neuropsichiatriche pediatriche. L’iniziativa, promossa in Italia dall’Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV, rilancia il messaggio “Non si può attendere”, invitando le istituzioni a un concreto riconoscimento di queste patologie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). L’illuminazione di Palazzo Zanca rappresenta un gesto simbolico di speranza e rinascita, ma anche un segno di vicinanza alle famiglie che ogni giorno affrontano queste difficili realtà.

Domani, 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day), Palazzo Zanca tornerà a tingersi di verde accogliendo la richiesta del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale. La ricorrenza, istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale, è dedicata alla promozione della consapevolezza e alla lotta contro lo stigma legato ai disturbi mentali.

Il tema scelto per il 2025, “Accesso ai servizi – Salute mentale in caso di catastrofi ed emergenze”, sottolinea l’importanza di garantire sostegno e continuità assistenziale in ogni circostanza. L’iniziativa vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul crescente disagio psicologico che interessa tutte le fasce di età e per promuovere la tutela del benessere psicofisico come bene comune e fondamentale diritto di ogni persona.

“Con l’illuminazione di Palazzo Zanca in occasione di queste due giornate, la città di Messina – dichiara il Sindaco Federico Basile – rinnova il suo impegno nel diffondere consapevolezza e solidarietà. È un modo per dare luce a temi che meritano ascolto, attenzione e concrete risposte. La salute, in tutte le sue forme, fisica e mentale, è un valore che dobbiamo continuare a tutelare insieme, con responsabilità e sensibilità civile”