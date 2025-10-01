Messina si prepara alla “Notte Bianca”: come cambia la viabilità

In occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Rosario, a Messina, promosse dalla Parrocchia di San Domenico, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto specifici provvedimenti viari per consentire lo svolgimento della tanto attesa “Notte Bianca”. Di seguito gli orari.

Dalle ore 16.00 di venerdì 3 ottobre alle ore 23.00 di domenica 5 ottobre 2025, nella via Manzoni, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Conte di Torino, saranno in vigore i divieti, di sosta con zona rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata e di transito veicolare nello stesso tratto stradale. Saranno comunque garantiti: la sosta negli stalli riservati a persone con disabilità; l’accesso ai passi carrabili presenti; e il regolare accesso pedonale a tutti gli ingressi insistenti nell’area interessata.