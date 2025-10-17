Messina si prepara alla giornata nazionale “Ordine Malta” a Piazza Duomo| DATA e INFO

Si svolgerà domani 18 ottobre la giornata nazionale dell’Ordine di Malta con iniziative simultanee su tutto il territorio nazionale. L’evento annuale vede quest’anno protagoniste 34 piazze italiane in un’iniziativa di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell’antica istituzione religiosa e caritatevole. In particolare, dalle 9:00 alle 14:00, membri e volontari dell’Ordine di Malta saranno presenti anche a piazza Duomo a Messina per incontrare direttamente i cittadini, presentare i progetti locali e offrire servizi informativi e di screening sanitario gratuito.

“Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per consolidare il rapporto con le comunità locali e far conoscere concretamente il nostro impegno quotidiano al servizio dei più fragili”, ha dichiarato Lorenzo Borghese, Presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Servizi e attività in programma: punti informativi sui progetti dell’Ordine di Malta, screening sanitari gratuiti, dimostrazioni pratiche delle attività di soccorso, distribuzione di materiale informativo, Personale specializzato per rispondere a domande e curiosità. L’organizzazione opera in Italia attraverso tre gran priorati (Roma, Lombardia-Venezia, Napoli-Sicilia), 29 delegazioni territoriali, un corpo Italiano di Soccorso (CISOM), e un corpo militare.