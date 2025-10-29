Messina, si è riunito il consiglio comunale: tra debiti fuori bilancio e il Piano strategico urbano, ecco cosa è accaduto

Nella giornata di oggi, alle ore 14, il Consiglio comunale di Messina si è riunito in seduta ordinaria a Palazzo Zanca, presieduta dal Presidente Sebastiano Pergolizzi. Alla massima ascisse cittadina hanno partecipato 29 consiglieri comunali. I lavori d’Aula sono stati due e col seguente ordine del giorno: 1) nove proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio; 2) approvazione del Piano Strategico Urbano, Metropolitano e dell’Area dello Stretto di Messina (P.S.U.M.)

Si è partiti con l’ultimo punto, vale a dire l’approvazione del Piano Strategico Urbano, Metropolitano e dell’Area dello Stretto di Messina (P.S.U.M.), cui delibera è già stata discussa ieri in Commissione Ponte. Ospite il Vice Sindaco e assessore per le Infrastrutture Salvatore Mondello che ha illustrato la delibera. Alla messa ai voti, essa è stata approvata con 15 voti favorevoli e 14 astenuti. Successivamente, si è passato alle nove proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio, tutti quanti approvati dai consiglieri presenti in aula.