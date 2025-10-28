Messina, si è riunita la Commissione Ponte: di cosa si è discusso

Si è riunita alle ore 13.45 la Commissione Ponte presieduta dal Presidente Giuseppe Trischitta. Alla massima ascisse cittadina hanno partecipato ben 29 consiglieri comunali su 32 per discutere del seguente punto all’ordine del giorno: PROPOSTA DI DELIBERA N 279 DEL 10/09/2025 – Approvazione del Piano Strategico Urbano, Metropolitano e dell’Area dello Stretto di Messina (P.S.U.M.)

Fra gli ospiti vi erano il Vice Sindaco e assessore per le Infrastrutture Salvatore Mondello, e l’ing. Pietrocerto e Bertino che si sono collegati da remoto. Dopo l’intervento di tutti e tre gli ospiti, l’unico a intervenire è stato il consigliere Russo che ha considerato il progetto: “un percorso che può interessare le future amministrazioni”. Dopodiché, si è passati alla messa ai voti della delibera, che è stata approvata con 12 voti favorevoli e 17 astenuti.