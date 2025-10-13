Messina, si è concluso il consiglio comunale: tra debiti fuori bilancio e il punto sull’archivio di Stato, ecco cosa è accaduto

Si è tenuto oggi, lunedì 13 ottobre, alle ore 13.30, a Palazzo Zanca a Messina, il Consiglio comunale, presieduto dal Presidente Sebastiano Pergolizzi. Alla massima ascisse cittadina hanno partecipato 31 consiglieri comunali. Si è discusso dei seguenti punti all’ordine del giorno: la trattazione di varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio e la rettifica dell’allegato A4 e dell’allegato A9 alla delibera di Consiglio comunale n. 188 del 7/7/2025 avente ad oggetto “la revisione biennale della Pianta organica delle Farmacie – Revisione confermativa della Pianta organica del Comune di Messina 2024-2025”, e la mozione “Impegno al Sindaco per scongiurare il trasferimento dell’Archivio di Stato di Messina e misure per la localizzarlo stabilmente nella Città di Messina”.

Si è subito partiti con il primo punto all’ordine del giorno, che alla messa ai voti, è stata approvata con 28 favorevoli e 3 astenuti. Successivamente si è passata alla votazione dell’immediata esecutività che è stata anch’essa approvata. In seguito, si è passato ai vari debiti di bilancio da trattare e alla messa ai voti, sono stati tutti approvati. Proprio alla conclusione della votazione è arrivato in aula il Sindaco Federico Basile, che è intervenuto sulla questione dell‘archivio di Stato, prossimo al trasferimento presso la città di Catania. Il Primo Cittadino ha ammesso che insieme all’Amministrazione, stanno intervenendo sulla questione, che è di priorità massima, ribadendo come l’archivio di stato sia patrimonio dell’intera città e di come veda tutti, opposizione e maggioranza, uniti nella vicenda. Alla messa ai voti della mozione, essa è stata approvata con 25 voti favorevoli.