Messina, si è conclusa la seduta straordinaria del consiglio comunale: cosa è stato detto

Stasera si è riunito il Consiglio comunale, presieduto dal Presidente Sebastiano Pergolizzi in seduta straordinaria e urgente. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 Tuel. Nella seduta di ieri l’Aula ha approvato, con tredici voti favorevoli, sedici astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo al Bilancio Consolidato 2024. Alla massima assise cittadina hanno partecipato 25 consiglieri comunali su 32. Ospite il Dott. Conforto e da remoto il Sindaco Federico Basile.

Nel corso della seduta non sono emersi emendamenti, solo delle domande da parte degli esponenti del PD (Calabrò, A. Russo, A .Russo), scettici sul programma di bilancio. Successivamente anche il consigliere Trischitta ha espresso il suo parere, affermando che il suo voto sarà favorevole. Alla messa ai voti, la delibera è stata inzialmente approvata, successivamente si è passati alla votazione sull’esecutività immediata, dove l’esito è risultato contrario (la votazione è stata fatta in modo nominale ed è stata la seguente: 12 favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti).