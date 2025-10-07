Messina, scuole senza riscaldamento. Gioveni (FdI) interroga il Sindaco Basile: “servono interventi tempestivi”

Attraverso un’interrogazione scritta volta al Sindaco di Messina Federico Basile e all’assessore alle manutenzioni, Dott. Massimiliano Minutoli, il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, chiede degli interventi tempestivi sugli impianti di riscaldamento nelle scuole. Di seguito vi riportiamo l’integrale interrogazione del consigliere:

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento al tema in oggetto, intende significarvi specificatamente quanto segue: E’ fuor di dubbio il fatto che il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle scuole rappresenterebbe, come accaduto ad esempio nell’inverno della stagione scolastica 2023/2024 (lo scorso anno invece non si sono registrati fortunatamente particolari disagi), l’incubo per moltissimi genitori per i gravi nocumenti alla salute dei propri figli!”

“Al netto della circa trentina di plessi cittadini che ancora purtroppo non dispongono degli impianti di riscaldamento per la cui problematica codesta Amministrazione sta certamente lavorando, appare superfluo elencare le numerose scuole che, pur disponendo degli impianti, in passato avevano generato dei gravi disservizi alle scolaresche per le più disparate disfunzioni di natura tecnica.”

“Non posso non ricordare insieme a voi anche una infuocata seduta del Consiglio Comunale dove dibattemmo sull’argomento, dalla quale emersero anche delle criticità in tema di verifiche che evidentemente andrebbero fatte (anche e soprattutto per ragioni di opportunità al netto delle imposizioni di legge) poco prima della data di accensione prevista nella nostra città (e in molte altre in Sicilia della zona climatica “B”) dal 1 dicembre! Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale

Interroga

il sig. Sindaco e il sig. Assessore in indirizzo al fine di conoscere:

1. se si sia già proceduto all’accensione delle caldaie degli impianti di riscaldamento nelle scuole cittadine per poterne verificare già da ora il buon funzionamento;

2. se e quante eventuali criticità siano state rilevate e in quali plessi;

3. come ci si sta adoperando per eliminare le eventuali criticità rilevate atteso che in passato, anche per sostituire un semplice pezzo o una scheda, si sono dovuti attendere tempi quasi biblici.

Si rimane in attesa di cortese risposta scritta ai sensi di legge.”