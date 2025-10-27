Messina, scoperta officina meccanica abusiva a Falcone: multe salatissime | DETTAGLI

La Polizia Stradale di Messina prosegue i controlli sulle attività commerciali che operano nel settore della manutenzione e riparazione dei veicoli, scoprendo e sequestrando un’officina meccanica abusiva situata nel comune di Falcone. Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso dei controlli, hanno

accertato che l’officina lavorava senza le necessarie autorizzazioni amministrative, eludendo le normative specifiche di settore.

L’attività condotta ha permesso di individuare una persona che svolgeva una vera e propria attività di autoriparazione di veicoli all’interno di un capannone adibito ad officina meccanica con

all’interno attrezzature ed apparecchiature per la riparazione dei mezzi ( ponte di sollevamento, saldatrici, compressori, banconi in metallo con morse, numerose chiavi inglesi ecc.). All’interno dell’attività venivano,

inoltre, rinvenute autovetture oggetto di riparazione. Gli Agenti, una volta identificato il responsabile dell’attività abusiva, hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature meccaniche ivi presenti, nonché al controllo dei veicoli in riparazione.

A conclusione dell’attività d’indagine, oltre al citato sequestro, finalizzato alla confisca, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000,00 euro, sia a carico della persona che esercitava abusivamente l’attività di autoriparazione, sia a carico dei proprietari dei veicoli che si sono avvalsi dell’attività stessa. Si ribadisce l’importanza di affidarsi esclusivamente ad officine regolarmente autorizzate, non solo per garantire il rispetto delle norme, ma anche per tutelare la sicurezza stradale e l’ambiente.