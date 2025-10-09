Messina, ritorna “Giochi senza Quartiere” | INFO

La manifestazione ludico-sportiva è promossa dal Comune di Messina - Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City

giochi senza quartiere

Domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 9.30, nella Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei “Giochi senza Quartiere 2025”, manifestazione ludico-sportiva promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City.

All’incontro prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e l’Assessore ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli. Interverranno, inoltre, il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini, il Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, i Presidenti e i Consiglieri delegati delle sei Municipalità, e Padre Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa, nata nel 2022 con la Giunta Basile, è divenuta un appuntamento annuale che coinvolge squadre provenienti dai diversi quartieri della città, incoraggiando spirito di collaborazione, sana competizione e rispetto delle regole, e valorizzando al contempo luoghi e spazi urbani. Durante le giornate di gioco, i partecipanti si cimentano in una serie di prove fisiche e creative, pensate per stimolare agilità, strategia e senso di squadra. L’evento rappresenta non solo un momento di svago, ma anche un’occasione educativa e aggregativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale nei diversi territori cittadini.

Il calendario dettagliato delle attività sarà illustrato nel corso della conferenza stampa. L’avvio ufficiale dei “Giochi senza Quartiere 2025” è previsto per lunedì 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso Piazza Bisconte, nella III Municipalità, primo appuntamento delle qualificazioni che coinvolgeranno tutte le sei Municipalità cittadine e culmineranno con la fase finale di sabato 1° novembre a Villa Dante.

 

Ultimi approfondimenti di Messina