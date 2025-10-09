Messina, ritorna “Giochi senza Quartiere” | INFO

Domani, venerdì 10 ottobre, alle ore 9.30, nella Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei “Giochi senza Quartiere 2025”, manifestazione ludico-sportiva promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le Municipalità e l’Azienda Speciale Messina Social City.

All’incontro prenderanno parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e l’Assessore ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli. Interverranno, inoltre, il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini, il Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, i Presidenti e i Consiglieri delegati delle sei Municipalità, e Padre Giovanni Amante, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa, nata nel 2022 con la Giunta Basile, è divenuta un appuntamento annuale che coinvolge squadre provenienti dai diversi quartieri della città, incoraggiando spirito di collaborazione, sana competizione e rispetto delle regole, e valorizzando al contempo luoghi e spazi urbani. Durante le giornate di gioco, i partecipanti si cimentano in una serie di prove fisiche e creative, pensate per stimolare agilità, strategia e senso di squadra. L’evento rappresenta non solo un momento di svago, ma anche un’occasione educativa e aggregativa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale nei diversi territori cittadini.

Il calendario dettagliato delle attività sarà illustrato nel corso della conferenza stampa. L’avvio ufficiale dei “Giochi senza Quartiere 2025” è previsto per lunedì 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso Piazza Bisconte, nella III Municipalità, primo appuntamento delle qualificazioni che coinvolgeranno tutte le sei Municipalità cittadine e culmineranno con la fase finale di sabato 1° novembre a Villa Dante.