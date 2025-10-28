Messina, “Rischi per la privacy e il trattamento dei dati personali”: le sigle Uil-Fpl e S.I.L.P.O.L denunciano gravi irregolarità nei dispostivi GPS sui veicoli di servizio | DETTAGLI

Le segreterie provinciali di Uil-Fpl e S.I.L.P.O.L denunciano con forza gravi irregolarità riguardanti l’installazione di dispositivi GPS sui veicoli di servizio e la distribuzione di dispositivi elettronici di tracciamento individuale (“beacon”) al personale. In particolare si evidenzia come i GPS siano stati installati sui mezzi di servizio senza alcuna preventiva autorizzazione degli organi competenti, in assenza di accordo sindacale e senza regolamentazione interna.

Il personale è venuto a conoscenza dell’esistenza dei dispositivi solo il 3 aprile 2025, tramite circolare a firma del Dirigente Comandante, senza alcun processo di informazione preventiva o concertazione. La distribuzione di beacon individuali a un gruppo di agenti, comunicata con nota del 10 ottobre 2025, anch’essa disposta dal Dirigente Comandante, consegnati senza istruzioni operative, senza informativa sulla gestione dei dati, e con l’obbligo per i lavoratori di custodirli anche fuori dall’orario di lavoro.

“Nonostante ripetute contestazioni sindacali e formali richieste di chiarimento, nessuna risposta è stata fornita dall’Amministrazione. A tutt’oggi, i sistemi risultano attivi e non regolamentati, configurando una grave violazione delle normative vigenti. Le condotte denunciate sollevano serie criticità: rischi per la privacy e il trattamento dei dati personali, in violazione dei principi di minimizzazione, proporzionalità e liceità; assenza di adeguata informazione ai dipendenti; potenziali vulnerabilità di sicurezza informatica; mancata adozione di policy chiare sull’uso dei dispositivi.” Lo dichiarano Livio Andronico, Segretario Generale Uil Fpl; Emilio Di Stefano, Delegato Provinciale Uil Fpl e Giuseppe Gemellaro

“Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono con urgenza: verifica interna immediata sulla gestione e l’utilizzo dei dispositivi di tracciamento; disattivazione dei GPS installati sui veicoli e ritiro dei beacon già consegnati, fino alla definizione di regole chiare e conformi alla normativa nazionale ed europea, previa concertazione con le OO.SS. In assenza di risposte tempestive, si annuncia la volontà di intraprendere azioni legali presso le Autorità competenti a tutela dei diritti dei lavoratori. Le OO.SS. ribadiscono la loro posizione: la tutela della dignità, della riservatezza e delle condizioni di lavoro non può essere sacrificata a pratiche di controllo unilaterali e prive di trasparenza”.