Messina, rimborso ai libri di testo. Nessuna risposta da parte dell’Amministrazione, il consigliere Gioveni: “studenti penalizzati, urge sbloccare i pagamenti”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollecitato all’assessore alla pubblica istruzione Liana Cannata la definizione dell’iter amministrativo finalizzato al rimborso dei libri di testo alle famiglie aventi diritto. “Dopo l’accordo sottoscritto 1 mese fa fra la Regione e ANCI Sicilia col quale si è dato mandato ai Comuni di provvedere al rimborso anticipando le somme – evidenzia Gioveni – l’Amministrazione si è subito attivata grazie all’impegno proprio dell’assessore Cannata, ma ad oggi, dopo l’avvio delle procedure comunicato l’8 settembre dall’Amministrazione, ancora nessuna famiglia ha ricevuto quanto dovuto.”

“Il Dipartimento competente ha subito inviato al Dipartimento servizi finanziari l’elenco dei beneficiari con le relative scuole – prosegue il consigliere – ma evidentemente qualcosa si è inceppato provocando questi ritardi! Eppure tante famiglie in difficoltà economica – insiste l’esponente di FdI – non sono in grado di sostenere le spese dei nuovi libri ed ovvio che, essendo già iniziato da qualche settimana il nuovo anno scolastico, molti studenti si ritrovano penalizzati.”

“Per questo, interpretando il pensiero dell’assessore Cannata che certamente ringrazio per la sensibilità dimostrata, URGE accelerare gli atti per le liquidazioni – conclude Gioveni – in quanto il diritto allo studio non può essere assolutamente compromesso.”