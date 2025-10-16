Messina, riaperta la SS14 a Sant’Alessio siculo: ancora grossi disagi sulle strade provinciali | DETTAGLI

Riaperta la SS14 a Sant’Alessio Siculo, chiusa ieri sera a causa degli allagamenti che hanno interessato la zona e della presenza del fango e detriti sull’arteria poco più a sud, all’altezza di via Madonna del Carmelo. Nella notte è intervenuta una ditta che ha fatto defluire l’acqua e ha avviato gli interventi per rimuovere tutto ciò che ha trascinato l’acqua.

Alla chiusura della statale, il transito veniva bypassato sull’autostrada Messina-Catania, con uscite consentite a Taormina e Roccalumera. Anche a Forza d’Agrò la situazione è delicata, con frane e smottamenti sulla strada provinciale 16 che collega il paese. Dai costoni sono precipitati dei massi sulla carreggiata che rendono difficoltosa la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sul posto le Forze dell’Ordine e gli amministratori comunali. Per liberare la strada è necessario l’intervento di mezzi meccanici. Molte le abitazioni senza luce e acqua, i tecnici sono a lavoro per ripristinarle al più presto. Disagi anche sulla strada provinciale 12 Sant’Alessio Siculo-Scifì.