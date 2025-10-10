Messina-Reggina senza tifosi ospiti, gli ultrà amaranto tappezzano la città di striscioni: “basta divieti, trasferte libere” | FOTO

La scelta di vietare la trasferta di Messina, ai tifosi residenti a Reggio Calabria, ha provocato tante critiche su entrambe le sponde. La piazza siciliana avrebbe voluto vedere assiepati i supporters avversari al “Franco Scoglio”, quella calabrese avrebbe voluto presenziare in massa. Il derby dello Stretto Messina-Reggina, però, si giocherà senza il pubblico ospite. Gli ultrà amaranto non hanno nascosto il proprio malcontento, tappezzando la città di striscioni contro questa scelta. Da “basta divieti” a “trasferte libere” fino a “da anni lo predichiamo, il problema non sono gli ultras ma lo stato italiano”. In alto la fotogallery con gli striscioni presenti.