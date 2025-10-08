Messina-Reggina, non solo sport: autoemoteca fuori dallo stadio “Franco Scoglio”, si potrà donare il sangue prima e dopo la partita | INFO

In occasione della gara ACR Messina-Reggina, nasce un’iniziativa straordinaria di solidarietà e sport! L’iniziativa è stata voluta dall’Asp Messina e riguarda la possibilità di donare il sangue prima e dopo la partita, grazie alla presenza di un’autoemoteca fuori dallo stadio “Franco Scoglio”.

Info utili

Tutte le info utili:

Ogni donazione può salvare fino a 3 vite

Bastano meno di 10 minuti

Riceverai analisi del sangue gratuite e complete

L’autoemoteca è dotata di 2 postazioni per la donazione

Puoi donare anche presso la sede AVIS di Messina:

Via Ghibellina 150, Messina

Lunedì – Sabato: 7:00 – 11:00

Prima domenica del mese: 7:00 – 11:00

Messina non è ancora autosufficiente nelle donazioni di sangue. Ogni sacca è vitale per pazienti oncologici, talassemici, sottoposti a interventi chirurgici o trapianti. Un ringraziamento anche alla Società Cooperativa Calcio Messina per aver contribuito all’iniziativa. Un piccolo gesto, una grande differenza. Ti aspettiamo allo stadio!

I ringraziamenti

Come si legge in una nota dell’ACR, la stessa ringrazia:

• Il Curatore di Renzo

• FC Reggina 1914

• ⁠Patron Antonino Ballarino

• ⁠Presidente Virgilio Minniti e Direttore Generale Giuseppe Praticò

• ASP Messina – il direttore generale Asp dott. Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo avv. Giancarlo Niutta, il direttore sanitario dott. Giuseppe Trimarchi e il Dott. Gaetano Crisà direttore SIMT Patti

• Centro Trasfusionale del Policlinico di Messina – Dott.ssa Eugenia Quartarone

• AVIS Comunale di Messina – Dott. Basilio Buttà, Presidente