Messina-Reggina, mister Romano: “loro superiori a noi, ma giocheremo alla morte. Siamo in un campionato anomalo”

“E’ chiaro che è una partita particolare, un derby storico con due società blasonate che si ritrovano in un campionato anomalo. Sarà una partita di grandi emozioni, noi ci siamo preparati bene per affrontarla nel modo giusto. La presenza di Coppola ieri? Personalmente non lo vedevo da un po’ di anni, è sempre quello, aggressivo, ci ha dato una ulteriore carica. Domani lotteremo anche per il nostro ex capitano”. Così, alla vigilia del derby dello Stretto contro la Reggina, l’allenatore del Messina Romano.

“In settimana – ha detto il tecnico ai canali ufficiali – abbiamo lavorato sui principi, ma anche su quello che è il clima derby. Gli abbiamo detto che non è partita come le altre, è diversa, la gente ci tiene e anche noi ci teniamo tantissimo. Capiamo e sappiamo l’importanza e il valore della Reggina, costruita con un budget superiore e una situazione diversa a inizio stagione. In campo però si gioca 11 contro 11 e si devono giocare 90 minuti alla morte. Fuori casa forse ci esprimiamo un po’ meglio, per le caratteristiche dei calciatori, che prediligono spazi. Quando gli spazi sono chiusi si fa un po’ più di fatica. La squadra però è sempre viva e sul pezzo” ha aggiunto.