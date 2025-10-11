Messina-Reggina, i convocati amaranto: Trocini si porta anche Barillà

Sono 24 i calciatori che il tecnico amaranto Bruno Trocini ha convocato per il derby dello Stretto di domani tra Messina e Reggina. Non ci sono ovviamente Ragusa e Montalto, ma rientra Ferraro e c’è anche Barillà. Nessuna parola alla vigilia, da parte dell’allenatore, perché continua il silenzio stampa in casa amaranto.

Questo l’elenco dei convocati: