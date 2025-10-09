Messina-Reggina, arriva la conferma: al “Franco Scoglio” non ci saranno i tifosi amaranto

La notizia era nell’aria, ma si attendeva l’ufficialità: domenica al “Franco Scoglio” sarà un derby dello Stretto senza tifosi della Reggina. A Messina ci saranno solo i tifosi di casa, per una partita che manca da nove anni. Il club peloritano, in una nota, ha pubblicato decisione e motivazioni. Di seguito la nota.

“Con provvedimento Prot. n. 106535/2025, il Prefetto di Messina ha disposto le seguenti misure per la gara di domenica 12 ottobre: