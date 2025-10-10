Messina-Reggina, 100 anni di storia! Da Schillaci e Simonini a Cozza e Riganò, tutti i precedenti in terra siciliana: c’è anche un… 12-0!

Messina-Reggina foto storiche con i precedenti

I campi polverosi, l’anteguerra, la Peloro e la Dominante, la Prima e la Seconda Divisione. Poi la Serie C, la prima Serie B, Schillaci, Simonini e Protti, la Serie A, il fascino, la storia, Cozza, Di Napoli, Zampagna, Riganò. E di nuovo Serie C, Corona, Ciciretti e Balistreri. Tutto questo è stato, in 100 anni di storia (101 per l’esattezza), il derby dello Stretto tra Messina e Reggina. Domenica, a nove anni dall’ultima volta, si ritrovano le due squadre espressione di due piazze staccate da soli tre chilometri di mare, ma in realtà unite (non solo, presto, da un Ponte sullo Stretto), più vicini e simili che mai, a livello culturale e – spesso – anche sportivo.

Oggi, infatti, entrambe sono in Serie D, in quello che è il derby più triste della storia (mai così in basso), ma in passato, nel recente passato, sono anche state in Serie A, per tre stagioni di fila, nell’apice massimo del calcio sullo Stretto. Può sembrare un numero incredibile, ma non abbiamo parlato di 100 anni per caso. Il primo confronto, infatti, risale al 1924: Peloro contro Reggio F.C. Per arrivare alla prima Serie C bisogna attendere il 1938-1939, anno di un clamoroso 12-0 del Messina ai danni della Dominante. Dieci anni dopo, nel 1948-1949, la prima vittoria amaranto in Sicilia, un 1-2 con protagonista lo storico Bercarich.

Il primo confronto in Serie B, nella stagione 1965-1966, esordio amaranto in cadetteria: finisce 1-1, a Morelli risponde Florio. Tra ’70 e ’90, tra Serie C e Serie B, i protagonisti diventano altri: un certo Totò Schillaci, di cui si parlava un gran bene, ma anche Catalano, Igor Protti e Simonini, che regala una storica vittoria amaranto in Serie B nel ’89-’90. Gli anni ’90 sono poveri di emozioni: dal ’92 al 2002, le due squadre non si scontrano, ritrovandosi in Serie B con il nuovo millennio. Protagonista: Godeas. Sono gli anni che anticipano il momento d’oro delle due piazze, quello che va dal 2004 al 2007. Reggina già in Serie A, il Messina la raggiunge e sullo Stretto si giocano sei derby storici, di cui ovviamente tre nel nuovo “San Filippo”: 2-1 in rimonta nella prima assoluta (ottobre 2004, 21 anni fa!) con Zampagna e Di Napoli a rispondere a Bonazzoli; 1-1 prima di Natale dell’anno dopo, con Cozza nel finale di testa; 2-0 all’inizio della stagione 2006-2007, con Riganò protagonista (anche se poi, a fine anno, fu retrocessione per il Messina e salvezza della Reggina nonostante il -11).

Dalle gioie condivise al declino condiviso. Dopo qualche anno, le due nobili decadute si ritrovano a battagliare in Serie C, addirittura in un derby drammatico per evitare la retrocessione nei Dilettanti: ha la meglio la Reggina, grazie a Balistreri. L’ultima sfida è nel 2016-2017: 2-0 siciliano tra il nuovo Messina e la nuova Reggina di Praticò. Sembra ieri, ma sono passati nove anni. Ora un nuovo capitolo.

Tutti i precedenti tra Messina e Reggina

Il quadro delle sfide in Sicilia è il seguente: 38 partite, 25 vittorie Messina, 5 vittorie Reggina, 10 pareggi. Di seguito tutti i precedenti:

  • 12 aprile 1924
    Competizione: Seconda Divisione 1923-1924
    Incontro: Peloro – Reggio F.C.
    Risultato: 2-1
  • 3 aprile 1927
    Competizione: Seconda Divisione 1926-1927
    Incontro: Messinese – Reggio F.C.
    Risultato: 4-0
  • 23 dicembre 1928
    Competizione: Campionato Meridionale 1928-1929
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-2
    Marcatori Messina: Fidomanzo I, Marzullo
    Marcatori Reggina: Pannuti, Di Leo
  • 5 ottobre 1930
    Competizione: Prima Divisione 1930-1931
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 5-0
    Marcatori Messina: Ferretti (2), Cevenini III, Corallo, De Paoli (aut.)
  • 10 gennaio 1932
    Competizione: Prima Divisione 1931-1932
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-2
    Marcatori Messina: Re, Cevenini III
    Marcatori Reggina: Colombo (aut.), Lessi
  • 15 gennaio 1939
    Competizione: Serie C 1938-1939
    Incontro: Messina – Dominante R.C.
    Risultato: 12-0
    Marcatori Messina: Gè (4), Benassi (3), Culot (2), Corallo, Greco, ?
  • 15 maggio 1946
    Competizione: Serie C 1945-1946
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: D’Andrea, Rubino
    Marcatori Reggina: De Santis
  • 19 maggio 1947
    Competizione: Serie C 1946-1947
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Violi
  • 29 maggio 1947
    Competizione: Serie C 1946-1947
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 4-1
    Marcatori Messina: Caltagirone (3), Pascoli
    Marcatori Reggina: Dolfin
  • 28 dicembre 1947
    Competizione: Serie C 1947-1948
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-1
    Marcatori Messina: Scevola
    Marcatori Reggina: Bercarich
  • 28 novembre 1948
    Competizione: Serie C 1948-1949
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-2
    Marcatori Messina: Manzelli
    Marcatori Reggina: Dodi (Sperti?), Bercarich
  • 8 gennaio 1950
    Competizione: Serie C 1949-1950
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 0-1
    Marcatori Reggina: Korostolev
  • 7 settembre 1958
    Competizione: Coppa Italia 1958-1959
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0 (dts)
    Marcatori Messina: Lenuzza
  • 17 ottobre 1965
    Competizione: Serie B 1965-1966
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-1
    Marcatori Messina: Morelli
    Marcatori Reggina: Florio
  • 2 ottobre 1966
    Competizione: Serie B 1966-1967
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-0
    Marcatori Messina: Gonella, Fracassa
  • 14 gennaio 1968
    Competizione: Serie B 1967-1968
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-4
    Marcatori Messina: Frisoni, Pesce
    Marcatori Reggina: Toschi (2), Ferrario, Vanzini
  • 11 settembre 1974
    Competizione: Coppa Italia Serie C 1974-1975
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Musa
  • 23 marzo 1975
    Competizione: Serie C 1974-1975
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: Castronovo (2)
    Marcatori Reggina: Magara
  • 3 settembre 1975
    Competizione: Coppa Italia Serie C 1975-1976
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: Musa (2)
    Marcatori Reggina: Sorace M.
  • 23 novembre 1975
    Competizione: Serie C 1975-1976
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0 (dts)
    Marcatori Messina: De Carolis
  • 7 novembre 1976
    Competizione: Serie C 1976-1977
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-1
    Marcatori Messina: De Carolis
    Marcatori Reggina: Snidaro
  • 26 ottobre 1977
    Competizione: Coppa Italia Serie C 1977-1978
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Cau
  • 1 settembre 1982
    Competizione: Serie C 1982-1983
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-0
    Marcatori Messina: Schillaci, Mondello S.
  • 24 agosto 1983
    Competizione: Coppa Italia Serie C 1983-1984
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-1
    Marcatori Messina: Schillaci
    Marcatori Reggina: Vittiglio
  • 8 settembre 1984
    Competizione: Serie C 1984-1985
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Catalano
  • 6 aprile 1985
    Competizione: Serie C1 1984-1985
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: Catalano, Saviano
    Marcatori Reggina: Tavola
  • 31 dicembre 1988
    Competizione: Serie B 1988-1989
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Catanese
  • 29 maggio 1989
    Competizione: Serie B 1988-1989
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: Schillaci (2)
    Marcatori Reggina: Mossini (aut.)
  • 22 ottobre 1989
    Competizione: Serie B 1989-1990
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 0-1
    Marcatori Reggina: Simonini
  • 30 settembre 1990
    Competizione: Serie B 1990-1991
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-0
    Marcatori Messina: Cambiaghi, Protti
  • 18 aprile 1993
    Competizione: Serie C1 1992-1993
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 0-0
  • 14 aprile 2002
    Competizione: Serie B 2001-2002
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-0
    Marcatori Messina: Godeas
  • 31 ottobre 2004
    Competizione: Serie A 2004-2005
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-1
    Marcatori Messina: Zampagna, Di Napoli
    Marcatori Reggina: Bonazzoli
  • 21 dicembre 2005
    Competizione: Serie A 2005-2006
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 1-1
    Marcatori Messina: Di Napoli
    Marcatori Reggina: Cozza
  • 20 settembre 2006
    Competizione: Serie A 2006-2007
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-0
    Marcatori Messina: Riganò (2)
    Marcatori Reggina: ?
  • 25 gennaio 2015
    Competizione: Lega Pro 2014-2015
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 4-1
    Marcatori Messina: Bortoli, Orlando, Corona, Ciciretti
    Marcatori Reggina: Insigne
  • 30 maggio 2015
    Competizione: Lega Pro 2014-2015
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 0-1
    Marcatori Reggina: Balistreri
  • 29 dicembre 2016
    Competizione: Lega Pro 2016-2017
    Incontro: Messina – Reggina
    Risultato: 2-0
    Marcatori Messina: Bruno, Milinković

