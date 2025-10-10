Messina-Reggina, 100 anni di storia! Da Schillaci e Simonini a Cozza e Riganò, tutti i precedenti in terra siciliana: c’è anche un… 12-0!

I campi polverosi, l’anteguerra, la Peloro e la Dominante, la Prima e la Seconda Divisione. Poi la Serie C, la prima Serie B, Schillaci, Simonini e Protti, la Serie A, il fascino, la storia, Cozza, Di Napoli, Zampagna, Riganò. E di nuovo Serie C, Corona, Ciciretti e Balistreri. Tutto questo è stato, in 100 anni di storia (101 per l’esattezza), il derby dello Stretto tra Messina e Reggina. Domenica, a nove anni dall’ultima volta, si ritrovano le due squadre espressione di due piazze staccate da soli tre chilometri di mare, ma in realtà unite (non solo, presto, da un Ponte sullo Stretto), più vicini e simili che mai, a livello culturale e – spesso – anche sportivo.

Oggi, infatti, entrambe sono in Serie D, in quello che è il derby più triste della storia (mai così in basso), ma in passato, nel recente passato, sono anche state in Serie A, per tre stagioni di fila, nell’apice massimo del calcio sullo Stretto. Può sembrare un numero incredibile, ma non abbiamo parlato di 100 anni per caso. Il primo confronto, infatti, risale al 1924: Peloro contro Reggio F.C. Per arrivare alla prima Serie C bisogna attendere il 1938-1939, anno di un clamoroso 12-0 del Messina ai danni della Dominante. Dieci anni dopo, nel 1948-1949, la prima vittoria amaranto in Sicilia, un 1-2 con protagonista lo storico Bercarich.

Il primo confronto in Serie B, nella stagione 1965-1966, esordio amaranto in cadetteria: finisce 1-1, a Morelli risponde Florio. Tra ’70 e ’90, tra Serie C e Serie B, i protagonisti diventano altri: un certo Totò Schillaci, di cui si parlava un gran bene, ma anche Catalano, Igor Protti e Simonini, che regala una storica vittoria amaranto in Serie B nel ’89-’90. Gli anni ’90 sono poveri di emozioni: dal ’92 al 2002, le due squadre non si scontrano, ritrovandosi in Serie B con il nuovo millennio. Protagonista: Godeas. Sono gli anni che anticipano il momento d’oro delle due piazze, quello che va dal 2004 al 2007. Reggina già in Serie A, il Messina la raggiunge e sullo Stretto si giocano sei derby storici, di cui ovviamente tre nel nuovo “San Filippo”: 2-1 in rimonta nella prima assoluta (ottobre 2004, 21 anni fa!) con Zampagna e Di Napoli a rispondere a Bonazzoli; 1-1 prima di Natale dell’anno dopo, con Cozza nel finale di testa; 2-0 all’inizio della stagione 2006-2007, con Riganò protagonista (anche se poi, a fine anno, fu retrocessione per il Messina e salvezza della Reggina nonostante il -11).

Dalle gioie condivise al declino condiviso. Dopo qualche anno, le due nobili decadute si ritrovano a battagliare in Serie C, addirittura in un derby drammatico per evitare la retrocessione nei Dilettanti: ha la meglio la Reggina, grazie a Balistreri. L’ultima sfida è nel 2016-2017: 2-0 siciliano tra il nuovo Messina e la nuova Reggina di Praticò. Sembra ieri, ma sono passati nove anni. Ora un nuovo capitolo.

Tutti i precedenti tra Messina e Reggina

Il quadro delle sfide in Sicilia è il seguente: 38 partite, 25 vittorie Messina, 5 vittorie Reggina, 10 pareggi. Di seguito tutti i precedenti:

12 aprile 1924

Competizione: Seconda Divisione 1923-1924

Incontro: Peloro – Reggio F.C.

Risultato: 2-1

Competizione: Seconda Divisione 1923-1924 Incontro: Peloro – Reggio F.C. Risultato: 2-1 3 aprile 1927

Competizione: Seconda Divisione 1926-1927

Incontro: Messinese – Reggio F.C.

Risultato: 4-0

Competizione: Seconda Divisione 1926-1927 Incontro: Messinese – Reggio F.C. Risultato: 4-0 23 dicembre 1928

Competizione: Campionato Meridionale 1928-1929

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-2

Marcatori Messina: Fidomanzo I, Marzullo

Marcatori Reggina: Pannuti, Di Leo

Competizione: Campionato Meridionale 1928-1929 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-2 Marcatori Messina: Fidomanzo I, Marzullo Marcatori Reggina: Pannuti, Di Leo 5 ottobre 1930

Competizione: Prima Divisione 1930-1931

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 5-0

Marcatori Messina: Ferretti (2), Cevenini III, Corallo, De Paoli (aut.)

Competizione: Prima Divisione 1930-1931 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 5-0 Marcatori Messina: Ferretti (2), Cevenini III, Corallo, De Paoli (aut.) 10 gennaio 1932

Competizione: Prima Divisione 1931-1932

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-2

Marcatori Messina: Re, Cevenini III

Marcatori Reggina: Colombo (aut.), Lessi

Competizione: Prima Divisione 1931-1932 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-2 Marcatori Messina: Re, Cevenini III Marcatori Reggina: Colombo (aut.), Lessi 15 gennaio 1939

Competizione: Serie C 1938-1939

Incontro: Messina – Dominante R.C.

Risultato: 12-0

Marcatori Messina: Gè (4), Benassi (3), Culot (2), Corallo, Greco, ?

15 maggio 1946

Competizione: Serie C 1945-1946

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: D’Andrea, Rubino

Marcatori Reggina: De Santis

Competizione: Serie C 1945-1946 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: D’Andrea, Rubino Marcatori Reggina: De Santis 19 maggio 1947

Competizione: Serie C 1946-1947

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Violi

Competizione: Serie C 1946-1947 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 Marcatori Messina: Violi 29 maggio 1947

Competizione: Serie C 1946-1947

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 4-1

Marcatori Messina: Caltagirone (3), Pascoli

Marcatori Reggina: Dolfin

Competizione: Serie C 1946-1947 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 4-1 Marcatori Messina: Caltagirone (3), Pascoli Marcatori Reggina: Dolfin 28 dicembre 1947

Competizione: Serie C 1947-1948

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-1

Marcatori Messina: Scevola

Marcatori Reggina: Bercarich

Competizione: Serie C 1947-1948 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-1 Marcatori Messina: Scevola Marcatori Reggina: Bercarich 28 novembre 1948

Competizione: Serie C 1948-1949

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-2

Marcatori Messina: Manzelli

Marcatori Reggina: Dodi (Sperti?), Bercarich

Competizione: Serie C 1948-1949 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-2 Marcatori Messina: Manzelli Marcatori Reggina: Dodi (Sperti?), Bercarich 8 gennaio 1950

Competizione: Serie C 1949-1950

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 0-1

Marcatori Reggina: Korostolev

Competizione: Serie C 1949-1950 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 0-1 Marcatori Reggina: Korostolev 7 settembre 1958

Competizione: Coppa Italia 1958-1959

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0 (dts)

Marcatori Messina: Lenuzza

Competizione: Coppa Italia 1958-1959 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 (dts) Marcatori Messina: Lenuzza 17 ottobre 1965

Competizione: Serie B 1965-1966

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-1

Marcatori Messina: Morelli

Marcatori Reggina: Florio

Competizione: Serie B 1965-1966 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-1 Marcatori Messina: Morelli Marcatori Reggina: Florio 2 ottobre 1966

Competizione: Serie B 1966-1967

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-0

Marcatori Messina: Gonella, Fracassa

Competizione: Serie B 1966-1967 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-0 Marcatori Messina: Gonella, Fracassa 14 gennaio 1968

Competizione: Serie B 1967-1968

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-4

Marcatori Messina: Frisoni, Pesce

Marcatori Reggina: Toschi (2), Ferrario, Vanzini

Competizione: Serie B 1967-1968 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-4 Marcatori Messina: Frisoni, Pesce Marcatori Reggina: Toschi (2), Ferrario, Vanzini 11 settembre 1974

Competizione: Coppa Italia Serie C 1974-1975

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Musa

Competizione: Coppa Italia Serie C 1974-1975 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 Marcatori Messina: Musa 23 marzo 1975

Competizione: Serie C 1974-1975

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: Castronovo (2)

Marcatori Reggina: Magara

Competizione: Serie C 1974-1975 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: Castronovo (2) Marcatori Reggina: Magara 3 settembre 1975

Competizione: Coppa Italia Serie C 1975-1976

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: Musa (2)

Marcatori Reggina: Sorace M.

Competizione: Coppa Italia Serie C 1975-1976 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: Musa (2) Marcatori Reggina: Sorace M. 23 novembre 1975

Competizione: Serie C 1975-1976

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0 (dts)

Marcatori Messina: De Carolis

7 novembre 1976

Competizione: Serie C 1976-1977

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-1

Marcatori Messina: De Carolis

Marcatori Reggina: Snidaro

Competizione: Serie C 1976-1977 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-1 Marcatori Messina: De Carolis Marcatori Reggina: Snidaro 26 ottobre 1977

Competizione: Coppa Italia Serie C 1977-1978

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Cau

Competizione: Coppa Italia Serie C 1977-1978 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 Marcatori Messina: Cau 1 settembre 1982

Competizione: Serie C 1982-1983

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-0

Marcatori Messina: Schillaci, Mondello S.

Competizione: Serie C 1982-1983 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-0 Marcatori Messina: Schillaci, Mondello S. 24 agosto 1983

Competizione: Coppa Italia Serie C 1983-1984

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-1

Marcatori Messina: Schillaci

Marcatori Reggina: Vittiglio

Competizione: Coppa Italia Serie C 1983-1984 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-1 Marcatori Messina: Schillaci Marcatori Reggina: Vittiglio 8 settembre 1984

Competizione: Serie C 1984-1985

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Catalano

Competizione: Serie C 1984-1985 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 Marcatori Messina: Catalano 6 aprile 1985

Competizione: Serie C1 1984-1985

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: Catalano, Saviano

Marcatori Reggina: Tavola

Competizione: Serie C1 1984-1985 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: Catalano, Saviano Marcatori Reggina: Tavola 31 dicembre 1988

Competizione: Serie B 1988-1989

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Catanese

29 maggio 1989

Competizione: Serie B 1988-1989

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: Schillaci (2)

Marcatori Reggina: Mossini (aut.)

Competizione: Serie B 1988-1989 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: Schillaci (2) Marcatori Reggina: Mossini (aut.) 22 ottobre 1989

Competizione: Serie B 1989-1990

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 0-1

Marcatori Reggina: Simonini

Competizione: Serie B 1989-1990 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 0-1 Marcatori Reggina: Simonini 30 settembre 1990

Competizione: Serie B 1990-1991

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-0

Marcatori Messina: Cambiaghi, Protti

Competizione: Serie B 1990-1991 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-0 Marcatori Messina: Cambiaghi, Protti 18 aprile 1993

Competizione: Serie C1 1992-1993

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 0-0

Competizione: Serie C1 1992-1993 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 0-0 14 aprile 2002

Competizione: Serie B 2001-2002

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-0

Marcatori Messina: Godeas

Competizione: Serie B 2001-2002 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 1-0 Marcatori Messina: Godeas 31 ottobre 2004

Competizione: Serie A 2004-2005

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 2-1

Marcatori Messina: Zampagna, Di Napoli

Marcatori Reggina: Bonazzoli

Competizione: Serie A 2004-2005 Incontro: Messina – Reggina Risultato: 2-1 Marcatori Messina: Zampagna, Di Napoli Marcatori Reggina: Bonazzoli 21 dicembre 2005

Competizione: Serie A 2005-2006

Incontro: Messina – Reggina

Risultato: 1-1

Marcatori Messina: Di Napoli

Marcatori Reggina: Cozza