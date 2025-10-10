Messina-Reggina, 100 anni di storia! Da Schillaci e Simonini a Cozza e Riganò, tutti i precedenti in terra siciliana: c’è anche un… 12-0!

I campi polverosi, l’anteguerra, la Peloro e la Dominante, la Prima e la Seconda Divisione. Poi la Serie C, la prima Serie B, Schillaci, Simonini e Protti, la Serie A, il fascino, la storia, Cozza, Di Napoli, Zampagna, Riganò. E di nuovo Serie C, Corona, Ciciretti e Balistreri. Tutto questo è stato, in 100 anni di storia (101 per l’esattezza), il derby dello Stretto tra Messina e Reggina. Domenica, a nove anni dall’ultima volta, si ritrovano le due squadre espressione di due piazze staccate da soli tre chilometri di mare, ma in realtà unite (non solo, presto, da un Ponte sullo Stretto), più vicini e simili che mai, a livello culturale e – spesso – anche sportivo.
Oggi, infatti, entrambe sono in Serie D, in quello che è il derby più triste della storia (mai così in basso), ma in passato, nel recente passato, sono anche state in Serie A, per tre stagioni di fila, nell’apice massimo del calcio sullo Stretto. Può sembrare un numero incredibile, ma non abbiamo parlato di 100 anni per caso. Il primo confronto, infatti, risale al 1924: Peloro contro Reggio F.C. Per arrivare alla prima Serie C bisogna attendere il 1938-1939, anno di un clamoroso 12-0 del Messina ai danni della Dominante. Dieci anni dopo, nel 1948-1949, la prima vittoria amaranto in Sicilia, un 1-2 con protagonista lo storico Bercarich.
Il primo confronto in Serie B, nella stagione 1965-1966, esordio amaranto in cadetteria: finisce 1-1, a Morelli risponde Florio. Tra ’70 e ’90, tra Serie C e Serie B, i protagonisti diventano altri: un certo Totò Schillaci, di cui si parlava un gran bene, ma anche Catalano, Igor Protti e Simonini, che regala una storica vittoria amaranto in Serie B nel ’89-’90. Gli anni ’90 sono poveri di emozioni: dal ’92 al 2002, le due squadre non si scontrano, ritrovandosi in Serie B con il nuovo millennio. Protagonista: Godeas. Sono gli anni che anticipano il momento d’oro delle due piazze, quello che va dal 2004 al 2007. Reggina già in Serie A, il Messina la raggiunge e sullo Stretto si giocano sei derby storici, di cui ovviamente tre nel nuovo “San Filippo”: 2-1 in rimonta nella prima assoluta (ottobre 2004, 21 anni fa!) con Zampagna e Di Napoli a rispondere a Bonazzoli; 1-1 prima di Natale dell’anno dopo, con Cozza nel finale di testa; 2-0 all’inizio della stagione 2006-2007, con Riganò protagonista (anche se poi, a fine anno, fu retrocessione per il Messina e salvezza della Reggina nonostante il -11).
Dalle gioie condivise al declino condiviso. Dopo qualche anno, le due nobili decadute si ritrovano a battagliare in Serie C, addirittura in un derby drammatico per evitare la retrocessione nei Dilettanti: ha la meglio la Reggina, grazie a Balistreri. L’ultima sfida è nel 2016-2017: 2-0 siciliano tra il nuovo Messina e la nuova Reggina di Praticò. Sembra ieri, ma sono passati nove anni. Ora un nuovo capitolo.
Tutti i precedenti tra Messina e Reggina
Il quadro delle sfide in Sicilia è il seguente: 38 partite, 25 vittorie Messina, 5 vittorie Reggina, 10 pareggi. Di seguito tutti i precedenti:
- 12 aprile 1924
Competizione: Seconda Divisione 1923-1924
Incontro: Peloro – Reggio F.C.
Risultato: 2-1
- 3 aprile 1927
Competizione: Seconda Divisione 1926-1927
Incontro: Messinese – Reggio F.C.
Risultato: 4-0
- 23 dicembre 1928
Competizione: Campionato Meridionale 1928-1929
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-2
Marcatori Messina: Fidomanzo I, Marzullo
Marcatori Reggina: Pannuti, Di Leo
- 5 ottobre 1930
Competizione: Prima Divisione 1930-1931
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 5-0
Marcatori Messina: Ferretti (2), Cevenini III, Corallo, De Paoli (aut.)
- 10 gennaio 1932
Competizione: Prima Divisione 1931-1932
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-2
Marcatori Messina: Re, Cevenini III
Marcatori Reggina: Colombo (aut.), Lessi
- 15 gennaio 1939
Competizione: Serie C 1938-1939
Incontro: Messina – Dominante R.C.
Risultato: 12-0
Marcatori Messina: Gè (4), Benassi (3), Culot (2), Corallo, Greco, ?
- 15 maggio 1946
Competizione: Serie C 1945-1946
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: D’Andrea, Rubino
Marcatori Reggina: De Santis
- 19 maggio 1947
Competizione: Serie C 1946-1947
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Violi
- 29 maggio 1947
Competizione: Serie C 1946-1947
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 4-1
Marcatori Messina: Caltagirone (3), Pascoli
Marcatori Reggina: Dolfin
- 28 dicembre 1947
Competizione: Serie C 1947-1948
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-1
Marcatori Messina: Scevola
Marcatori Reggina: Bercarich
- 28 novembre 1948
Competizione: Serie C 1948-1949
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-2
Marcatori Messina: Manzelli
Marcatori Reggina: Dodi (Sperti?), Bercarich
- 8 gennaio 1950
Competizione: Serie C 1949-1950
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 0-1
Marcatori Reggina: Korostolev
- 7 settembre 1958
Competizione: Coppa Italia 1958-1959
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0 (dts)
Marcatori Messina: Lenuzza
- 17 ottobre 1965
Competizione: Serie B 1965-1966
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-1
Marcatori Messina: Morelli
Marcatori Reggina: Florio
- 2 ottobre 1966
Competizione: Serie B 1966-1967
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-0
Marcatori Messina: Gonella, Fracassa
- 14 gennaio 1968
Competizione: Serie B 1967-1968
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-4
Marcatori Messina: Frisoni, Pesce
Marcatori Reggina: Toschi (2), Ferrario, Vanzini
- 11 settembre 1974
Competizione: Coppa Italia Serie C 1974-1975
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Musa
- 23 marzo 1975
Competizione: Serie C 1974-1975
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: Castronovo (2)
Marcatori Reggina: Magara
- 3 settembre 1975
Competizione: Coppa Italia Serie C 1975-1976
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: Musa (2)
Marcatori Reggina: Sorace M.
- 23 novembre 1975
Competizione: Serie C 1975-1976
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0 (dts)
Marcatori Messina: De Carolis
- 7 novembre 1976
Competizione: Serie C 1976-1977
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-1
Marcatori Messina: De Carolis
Marcatori Reggina: Snidaro
- 26 ottobre 1977
Competizione: Coppa Italia Serie C 1977-1978
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Cau
- 1 settembre 1982
Competizione: Serie C 1982-1983
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-0
Marcatori Messina: Schillaci, Mondello S.
- 24 agosto 1983
Competizione: Coppa Italia Serie C 1983-1984
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-1
Marcatori Messina: Schillaci
Marcatori Reggina: Vittiglio
- 8 settembre 1984
Competizione: Serie C 1984-1985
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Catalano
- 6 aprile 1985
Competizione: Serie C1 1984-1985
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: Catalano, Saviano
Marcatori Reggina: Tavola
- 31 dicembre 1988
Competizione: Serie B 1988-1989
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Catanese
- 29 maggio 1989
Competizione: Serie B 1988-1989
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: Schillaci (2)
Marcatori Reggina: Mossini (aut.)
- 22 ottobre 1989
Competizione: Serie B 1989-1990
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 0-1
Marcatori Reggina: Simonini
- 30 settembre 1990
Competizione: Serie B 1990-1991
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-0
Marcatori Messina: Cambiaghi, Protti
- 18 aprile 1993
Competizione: Serie C1 1992-1993
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 0-0
- 14 aprile 2002
Competizione: Serie B 2001-2002
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-0
Marcatori Messina: Godeas
- 31 ottobre 2004
Competizione: Serie A 2004-2005
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-1
Marcatori Messina: Zampagna, Di Napoli
Marcatori Reggina: Bonazzoli
- 21 dicembre 2005
Competizione: Serie A 2005-2006
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 1-1
Marcatori Messina: Di Napoli
Marcatori Reggina: Cozza
- 20 settembre 2006
Competizione: Serie A 2006-2007
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-0
Marcatori Messina: Riganò (2)
Marcatori Reggina: ?
- 25 gennaio 2015
Competizione: Lega Pro 2014-2015
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 4-1
Marcatori Messina: Bortoli, Orlando, Corona, Ciciretti
Marcatori Reggina: Insigne
- 30 maggio 2015
Competizione: Lega Pro 2014-2015
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 0-1
Marcatori Reggina: Balistreri
- 29 dicembre 2016
Competizione: Lega Pro 2016-2017
Incontro: Messina – Reggina
Risultato: 2-0
Marcatori Messina: Bruno, Milinković