Messina, raccolta fondi su GoFundMe per il campo da calcio di Oliveri

Una raccolta fondi online per il campo della squadra locale di calcio di Oliveri. L’idea, avviata tramite la piattaforma GoFundMe, è stata lanciata da Frank Chillemi, dal 1958 negli USA ma originario del paese del messinese. “La squadra ha iniziato tre anni fa e da quest’anno è in Prima Categoria. Tutti i giocatori – scrive – sono di Oliveri, a eccezione di due giocatori immigrati in attesa di ottenere lo status di asilo e di altri due della città vicina”. “Durante il periodo invernale – aggiunge Chillemi, presidente del club – questa squadra è l’unica cosa che dà a questi giovani qualcosa da fare e stare lontani dai guai”.

“Ciò di cui c’è disperatamente bisogno – prosegue – è una nuova struttura, ma sfortunatamente la città in questo momento non ha le risorse per un nuovo campo o per la manutenzione di quello attuale”. Da lì l’idea di una raccolta fondi online, arrivata a 6.700 euro e raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/resurfice-the-soccer-field-and-repair-the-fence