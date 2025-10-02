Messina, pubblicato l’avviso per il Patto locale della Lettura 2025-2028

ll Comune di Messina ha pubblicato all’Albo Pretorio l’Avviso pubblico rivolto ad associazioni culturali, scuole, librerie, ecc… finalizzato alla sottoscrizione del Patto locale per la Lettura 2025-2028. L’obiettivo è creare una rete collaborativa tra enti pubblici e privati per promuovere la lettura come diritto fondamentale e risorsa strategica per la crescita culturale e sociale della città.

Il Patto, uno strumento riconosciuto dalla legge nazionale 15/2020, mira a diffondere la lettura come abitudine sociale, ampliando la base dei lettori abituali e stimolando il loro ruolo di promotori del piacere di leggere. L’iniziativa si basa sull’idea che la lettura sia un elemento di coesione e inclusione sociale, utile a contrastare la povertà educativa e a promuovere il benessere individuale e collettivo.

Gli aderenti si impegneranno a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, mettendo a disposizione risorse, strutture e competenze. L’obiettivo è ideare e realizzare iniziative congiunte per raggiungere un pubblico sempre più vasto, inclusi coloro che hanno un rapporto sporadico con i libri o sono in situazioni di difficoltà (ad esempio, in carcere, ospedale o casa di riposo). Le istanze dovranno pervenire tramite pec a protocollo@pec.comune.messina.it e p.c. a pattoperlalettura@comune.messina.it entro giovedì 16 ottobre 2025.