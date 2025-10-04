Messina, pubblicato l’appalto per l’efficientamento energetico della sede AMAM di viale Giostra

È stato pubblicato il bando di gara per l’intervento di efficientamento energetico della sede dell’AMAM Messina, finanziato con i fondi del PON PLUS 2021-2027, nell’ambito delle azioni strategiche volte a ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti di ricevimento del pubblico e di lavoro per un importo di € 1.978.666,23. Il progetto prevede una serie di interventi mirati a ottimizzare l’efficienza termica e climatica dell’edificio, con l’obiettivo di abbattere sensibilmente i consumi legati al riscaldamento e al raffrescamento e, al tempo stesso, garantire ambienti più confortevoli e funzionali per gli utenti e per i dipendenti.

Sono previsti installazioni di unità per il trattamento aria, sanificazione dei canali di distribuzione, installazione di colonnine di ricarica di mezzi elettrici, sostituzione infissi e cappotto termico e frangisoli. L’intervento rientra in una più ampia strategia di programmazione dell’Amministrazione comunale che prevede investimenti complessivi per circa 20 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico di edifici pubblici e impianti sportivi, con l’obiettivo di ridurre i consumi, migliorare le prestazioni energetiche e promuovere una gestione più sostenibile delle strutture comunali.

Le parole di Caminiti

“Questo intervento – sottolinea l’assessore alla Pianificazione ed Efficientamento delle Risorse Idriche ed Energetiche Francesco Caminiti – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di transizione energetica e sostenibilità ambientale che l’Amministrazione sta portando avanti. Investire sull’efficienza delle strutture pubbliche significa migliorare la qualità dei servizi e, al tempo stesso, ridurre i costi di gestione e l’impatto ambientale. Il lavoro sulla sede AMAM è parte di una strategia più ampia che guarda al futuro della città in chiave sostenibile, innovativa e attenta alle esigenze delle persone”.

Le dichiarazioni di Alibrandi

Il presidente di AMAM Paolo Alibrandi aggiunge: “questo progetto rappresenta un passo concreto verso una gestione più moderna e sostenibile. Ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica significa non solo tutelare l’ambiente e contenere i costi, ma anche offrire ai nostri dipendenti spazi di lavoro più confortevoli e accoglienti. È un investimento importante che guarda al futuro di AMAM e della città”.

Per consultare il bando di gara: https://appalti-partecipate.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam.