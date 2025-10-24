Messina, provvedimenti viari per interventi di scerbatura, potatura e spazzamento | INFO e DATA

Da lunedì 27 sino a venerdì 31 ottobre, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura e potatura in alcune aree del perimetro del Cimitero centrale di Messina: tratti delle vie San Salvatorello, San Cosimo, Catania e Vico Baglio, entrambi i lati. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada