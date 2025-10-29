Messina, provvedimenti viari per interventi di potatura alberature: le zone interessate

Dal 4 al 13 novembre 2025, nelle fasce orarie 6-16 e 4-16, saranno effettuati interventi di potatura alberature in alcuni tratti di strade nella zona centro-sud: vie Gerobino Pilli e Paolo La Badessa, e piazza Dante Alighieri (lato mare). Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.