Messina, provvedimenti viari per interventi di estrazione ceppaie | INFO

Da lunedì 13 sino a giovedì 23 ottobre, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di estrazione ceppaie in alcuni tratti di strade della zona centro-nord e centro-sud di Messina: viali Principe Umberto, Italia, Regina Elena, Europa, San Martino e Giostra, vie Sacro Cuore, Nuova Panoramica, Geraci, Trieste, Citarella, Nicola Fabrizi, Santa Cecilia, Ghibellina, Giacomo Venezian, Università, Enrico Martinez, Santa Caterina dei Bottegai, Sant’Agostino, del Vespro, Cesare Battisti e Palermo.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.