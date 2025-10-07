Messina, prosegue l’attività “Risk SIS.MA. 2025”: il programma per l’8 ottobre

Prosegue con intensa partecipazione la seconda giornata dell’esercitazione “Messina Risk SIS.MA. 2025”, promossa dal Comune di Messina in collaborazione con Prefettura, Dipartimenti di Protezione Civile, Università degli Studi di Messina, Distretti Scolastici, Vigili del Fuoco, Marina Militare, Autorità Portuale, Forze Armate, Corpo Forestale, SUES 118, ASP5, Aziende Ospedaliere e Volontariato di Protezione Civile. La simulazione, che si concluderà sabato 11 ottobre, è finalizzata a testare la capacità di risposta della città a seguito di un evento sismico di magnitudo 6.3 Richter e intensità IX° (MCS), con epicentro nel centro urbano.

Le attività operative si sviluppano nelle sei circoscrizioni comunali: Kalonerò, Calispera, Tre Santi, Centro Storico, Antonello da Messina e Peloro. Anche oggi sono coinvolte numerose scuole cittadine, con prove di evacuazione, censimento di studenti e personale, simulazioni di incendio e crollo e verifiche di agibilità.

Dal Centro Operativo Comunale (COC), sono state attivate le procedure di emergenza con il coordinamento del Sindaco Federico Basile e dell’Assessore alla Protezione Civile, in costante contatto con Prefettura, Regione e Città Metropolitana. Le prove interesseranno il Servizio Cimiteri, l’Università degli Studi di Messina, il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Contesse, diversi istituti scolastici tra cui il “Pascoli-Crispi”, “Gravitelli – Paino”, “Enzo Drago”, “Leopardi, “Maurolico”, “Seguenza” e “La Farina”, nonché le sedi dell’Agenzia delle Entrate e Palazzo Zanca, sede del Comune.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, si svolgeranno i test delle sirene di allarme nelle 19 aree cittadine dotate di impianti di allerta, con verifica del corretto funzionamento dei tre segnali (Preallarme, Allarme e Cessato Allarme) e controllo della segnaletica da parte del personale della Protezione Civile comunale e del Gruppo Comunale di Volontariato.

Si continuerà domani, mercoledì 8 ottobre, con il seguente programma di prove operative:

09.08 – Centro Operativo Comunale (COC) Attivazione procedure di emergenza, comunicazioni a Prefettura, Regione e Città Metropolitana.

9.30 – Scuola Primaria “Passamonte” – Gravitelli Inferiore. Prove di evacuazione interna ed esterna; censimento studenti, professori, personale ata.

09.30 – Scuole: 19° Ist. Compr. “Evemero da Messina”

IC Evemero da Messina sede centrale (Infanzia, Primaria e Secondaria di I°) ; Faro Superiore (Infanzia, Primaria e Secondaria di I°); Torre Faro (Infanzia e Primaria); S. Agata (Primaria); Ajossa (Infanzia); Scuola Materna Statale (Infanzia); Sperone (Primaria); Papardo (Primaria e Secondaria di I°); Ganzirri via Denaro (Primaria). Prove di evacuazione interna ed esterna; censimento studenti, professori, personale ata; verifica danni alle strutture degli edifici.

09.30 – Istituto Comprensivo “Santa Margherita”: “Simone Neri” (infanzia, primaria e secondaria di I°) (Giampileri Sup.); “Leonardo da Vinci” (secondaria I° grado) (Ponte Schiavo); “Alfio Ragazzi” (primaria) (Ponte Schiavo); “Ex Macello” (infanzia) (S. Margherita); “Saitta” (infanzia, primaria) (S. Margherita); “Altolia” (primaria e infanzia) (Altolia); “Giampilieri Marina” (infanzia); “Briga Marina” (primaria); “Galati Marina” (primaria); “Galati S.Anna” (infanzia e primaria); “S. Stefano Medio” (infanzia e primaria); “S. Stefano Briga” (infan. e primaria). Prove di evacuazione interna ed esterna; censimento danni; verifiche di agibilità.

09.30 – 13° Ist. Compr. “Albino Luciani” – Fondo Fucile (oltre 7 plessi): Gazzi Fucile – “Leopardi” via Taormina; San Filippo Inferiore; San Filippo Superiore; S. Nicola – Primaria; Gescal; Sala Smeralda in Via del Santo; Plesso “Castronovo” in Via Comunale 33° – Bordonaro. Prove di evacuazione interna ed esterna; censimento studenti, professori, personale ata; verifica danni alle strutture.

09.30 – Ist. Compr. 10° “G. La Pira” – Camaro: Plesso “La Pira 1, La Pira 2, La Pira 3, Camaro Superiore e La Pira Gentiluomo”. Prove di evacuazione interna ed esterna; censimento danni; verifiche di agibilità.

09.30 – Città Metropolitana di Messina: Palazzo dei Leoni – Sede della Ex Provincia Regionale di Messina; Palazzo degli Uffici Palazzo ex I.A.I.; Sede Polizia Metropolitana; Autoparco – Via Don Orione.

Attività formativa ed informativa su metodi di autoprotezione in fase di shock sismico; attivazione procedure di emergenza; evacuazione Settore 1 – 2 verso zona Area Attesa Piazza Duomo; evacuazione Settore 3 verso zona Area Attesa Piazza Antonello; evacuazione Settore 4 verso zona Area Attesa Chiesa S. Francesco. Procedure interne per soccorso feriti; censimento personale, verifica dispersi; verifica danni alle strutture degli edifici; verifica rete radio comunicazione provinciale attraverso controllo funzionalità dei ponti con telemetria ed accensione ponte ripetitore di emergenza.

09.30 – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina: (Ex Provveditorato agli Studi) Palazzo Uffici ex I.A.I.. Attivazione procedure di emergenza; evacuazione verso zona esterna Area Parcheggio; procedure interne per soccorso feriti; censimento personale, verifica dispersi; verifica danni alle strutture degli edifici.

09.30 – 13.30 SIMULAZIONE MAXI EMERGENZA SANITARIA – Piano di simulazione di emergenza sanitaria EMERSAN 2025.

09.30 – Attivazione del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Prefettura di Messina per la gestione di una Maxi Emergenza sanitaria; attivazione del 112 per intervento dei VV.F.; attivazione del 118 per il coordinamento dei soccorsi.

09.30 – Attivazione Centro Operativo Comunale (COC)

09.30 – Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – AdSP Messina – Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto (AMS), Vigili del Fuoco di Messina, 118, CRI, Associazioni Volontariato Sanitario.

Attività esercitative presso zona portuale (Banchina MARCONI) con evento simulato di incidente a bus elettrico turistici a seguito di evento sismico con l’attivazione delle Strutture Sanitarie con SIMULAZIONE di gestione di una MAX EMERGENZA SANITARIA con il coinvolgimento delle Strutture Ospedaliere del territorio Policlinico “G. Martino” – Piemonte/IRCSS – Papardo – Dipartimento Militare di Medicina Legale, con il coordinamento della Struttura Operativa del 118. Preliminare intervento dei VV.F. per attivazione delle procedure di messa in sicurezza del veicolo elettrico da eventuali esplosioni e dei passeggeri / turisti presenti nell’area di simulazione. Intervento del 118 con realizzazione di un PMA per triage e successivo trasferimento dei passeggeri / turisti coinvolti presso le strutture sanitarie.

Utilizzo di studenti del Corso di Infermieristica del Policlinico Universitario per simulazione feriti

ATM (Azienda Trasporti Messina SpA) fornirà i mezzi per l’esercitazione e per il trasporto dei feriti simulati dalla zona di evento simulato alle strutture ospedaliere. Strutture Sanitarie di Messina (Policlinico – Piemonte / Ircss – Papardo): applicazione del PEIMAF (Piano di Emergenza Interna per massiccio afflusso di feriti); attività di verifica funzionale delle strutture sanitarie; procedure di evacuazione di eventuali strutture sanitarie; attività di Pronto Soccorso; ricognizione da parte delle Forze dell’Ordine e Armate dei percorsi viabili e dei nodi critici compresi tra la zona del Porto e le Strutture Sanitarie di Messina (Policlinico – Piemonte / Medicina Legale ex Ospedale Militare – Papardo).